Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor

Yıldırım Belediyesi’nin ihya ettiği Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi bu yıl sonunda hizmete açılacak.

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın önemli sivil mimari örneklerinden biri olan ‘Tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü’nü restore ederek Bursa’ya hizmet verecek bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor. Restorasyonun çalışmalarının ardından ‘Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ olarak Bursa’ya hizmet verecek tarihi yapı 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 3 katlı bir binadan oluşuyor. İlçeye değer katacak olan Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekânın üst katlarında kütüphane, sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi ile Osman Fevzi Efendi’nin adının yaşatılacağını hem de Bursa’ya değer katacak bir tesisin Yıldırım’a kazandırılacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Burada hayata geçireceğimiz kültürel ve sanat faaliyetleri ile geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa’nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez haline getireceğiz. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi hem bir sosyal tesis olarak bölge insanımıza hizmet edecek hem de nitelikli bir kütüphane olarak da araştırmacıların, gençlerin uğrak mekânı olacak. Restorasyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Osman Fevzi Efendi Köşkü’ndeki çalışmalar yıl sonuna kadar nihayete erdirilecek ve Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.