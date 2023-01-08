Yıldırım, Türkiye yüzyılına hazır

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’daki vizyon projeleri ilçe meclis üyeleriyle gezdi ve 2023 yılının projelerin vücut bulacağı bir yıl olacağını belirterek “Yıldırım’daki değişimi herkes görecek” dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, ilçe meclis üyeleri ile birlikte Karaağaç Kültür Merkezi, Cumalıkızık Mesire Alanı, Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, Yıldırım Gençlik Merkezi, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm, Samanlı Lojistik Merkezi, Samanlı Cenup Kanalı Dere Islahı ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Spor Kompleksi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümle sosyal dönüşümün birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu olduğunu dile getirdi. Binaları dönüştürürken kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmenin gerekli olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Geçmişten aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla, cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden ilçemizin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana ilçeye kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” dedi.