Yıldırım Vefa Sosyal Destek ekipleri ihtiyaç sahibi yaşlıların yanında

Yaşlı ve engelli bakım projesi olarak ortaya çıkan ve milli program haline getirilen Vefa Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin hayatı değişiyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçların giderildiği program çerçevesinde Yıldırım’da yaşayan yaşlı çiftin evine konuk olan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Temizlik desteği verilen evde incelemelerde bulunan Esen; özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım’da ihtiyaç sahibi her insana ulaşmak istediklerini belirterek, “Yaşlı ve engelli bakım projesi olarak ortaya çıkan ve milli program haline gelen Vefa Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç sahibi, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ev temizliği, kişisel bakım gibi konularında destek olmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Yıldırım ilçesinde yardıma muhtaç tek bir vatandaşımız kalmayana dek çalışmalarımızı sürdürmektir. Sahada özveri ile çalışan vefa ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakamlığa bağlı vefa ekiplerinin her daim ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu hatırlatan Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nursen Ör de, vefa ekiplerinin sahada destekle karşılaştığını belirterek, “Kaymakamlığımıza başvuran ve muhtarlarımızın bize ulaştırdığı ailelere en kısa zamanda ulaşarak ihtiyaçlarını gidermeye özen gösteriyoruz. Vefa Sosyal Destek Programı ile bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza ev temizliği, hane temizliği, kişisel bakım, yemek pişirme ve daha bir çok hizmeti, 21 kişilik ekimiz ile vatandaşımıza veriyoruz” dedi.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı Yıldırım Kaymakamı Metin Esen’e ve Vefa Ekiplerine teşekkür eden yaşlı çift mutluluklarını dile getirerek “ Mahalle muhtarımız vasıtası ile vefa ekipleri ile tanıştık. Vefa ekipleri evimize geldikleri ilk günden itibaren bizlere her konuda yardımcı oldular. Böyle bir çalışmayı hazırlayan devlet büyüklerimize, Yıldırım Kaymakamımız Metin Esen’e, artık ailemizin birer parçası olan vefa ekiplerine teşekkür ederim” dedi.