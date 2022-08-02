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Yıldırım, 'Yarım kalan işimizi tamamlayacağız'

Silivrispor Kulüp As Başkanı Cengiz Yıldırım yeni sezon öncesi yaptığı bilgilendirmede 'Silivri'de istihdam yaratan iş insanlarının bizimle birlikte bu bayrak yarışına dahil olmalarını diliyorum' dedi.

Yıldırım, 'Yarım kalan işimizi tamamlayacağız'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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TFF Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da Kulüp As Başkanı Cengiz Yıldırım yaptığı açıklamasında; “Yeni sezonumuz başlıyor ve Silivrispor camiamıza ve tüm Silivrisporlulara hayırlı uğurlu olsun. Geçen yıl başarılarla dolu bir sezon geçirdik ama maalesef ufak bir aksaklıkla 3. Ligi göremedik. Bu sene Allah’ın izni ile yarım kalan işi tüm yönetici arkadaşlarımla tüm Silivrispor severleriyle birlikte bütünleşip tamamlayacağız ve bu başarıyı da tüm Silivri’ye hediye edeceğiz. Aynı zamanda bu yıl ana sponsorumuz olan Doğu Otomotiv’e de teşekkür ediyoruz bir örnek olup Silivri’de bizler gibi onlar gibi iş ve iş sahibi istihdam yaratan Silivrili iş insanlarını Silivrispor’a desteklerinin de devamını diliyorum. Bizimle birlikte bu bayrak yarışına dahil oldular. Desteklerinden dolayı onlara da teşekkür ediyoruz Biz Hep birlikte Silivrispor’uz” dedi.

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hosgör-haber içi
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Sporturk/ Engin Akın
Yusuf Eker

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