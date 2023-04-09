Yıldırım yaza hazırlanıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bulunan yeşil alanlarda yaz hazırlıkları çerçevesinde bakım, budama ve çiçek dikim faaliyetlerine devam ediyor.

Yıldırım’ın yeşil kimliğini canlandıracak çalışmalar çerçevesinde 4 yıl içerisinde ilçeye 24 yeni park yapıp 34 mevcut parkı yenileyen, Balaban Mesire Alanı’nı hizmete açıp Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı’nı kısa süre içerisinde bitirme hedefiyle çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, mevcut park ve yeşil alanları da yaza hazırlıyor. Yıldırım’ı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek hedefiyle gerçekleştirdiği önemli projelerle kente nefes aldıran Yıldırım Belediyesi, mevcut yeşil alan, refüj, park ve bahçe gibi alanlarda yaz hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında düzenli olarak rutin çapa, yabani ot temizliği, çim biçme, çiçek dikimi ve temizlik işleri yapılıyor.

Yıldırımlıların hayat kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırırken mevcut yeşil alanlarımızda da çalışmalar yürütüyoruz. Ekiplerimiz, parklardaki oyun grupları yeniliyor. Ayrıca tamirat, yeşillendirme, çiçek dikimi, çim biçme, peyzaj, temizlik işleri gerçekleştiriyor. Hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir daha yeşil ve daha geniş sosyal alanlara sahip bir Yıldırım inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.