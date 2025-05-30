Yıldırımlar Grup'tan Silivri Devlet Hastanesi'ne Anlamlı Destek

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Akif Seylan’ın yaptığı bağış ve destek çağrısı, hayırsever vatandaşlar ve duyarlı iş insanları tarafından karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ilçede faaliyet gösteren Yıldırımlar Grup tarafından hastane bahçesinde inşa edilen depo yapısı, eksiksiz şekilde teslim edilerek önemli bir ihtiyacın daha giderilmesi sağlandı.

Yıldırımlar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yıldırım, hastane başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Akif Seylan’ı ziyaret ederek, aile büyükleri Hacı Tacettin Yıldırım adına yapılan bağışı takdim etti. Ziyaret esnasında firma yetkililerine, yapılan katkı dolayısıyla teşekkür belgesi sunuldu.

Cengiz Yıldırım: “Hizmet ederek vefamızı gösteriyoruz”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Cengiz Yıldırım, “Yıldırımlar Grup kardeşler olarak ülkemize ve kentimize olan sevgimizi hizmet ederek, istihdam yaratarak ve projeler geliştirerek göstermeye devam ediyoruz. Silivri Devlet Hastanesi gibi önemli bir kuruma katkı sunmaktan mutluyuz. Bu anlamlı desteği aile büyüğümüz Hacı Tacettin Yıldırım adına gerçekleştirdik. ‘Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözüyle anlatılan sağlık değerinin farkındayız,” ifadelerini kullandı.

Başhekim Seylan’dan şeffaflık vurgusu

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Akif Seylan ise yapılan yapısal destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Hastanemiz yalnızca cihaz ve ayni yardımları kabul etmektedir. Nakdi yardım kabul etmediğimiz için yapılan her katkının belirli bir ihtiyaca yönelik, şeffaf ve planlı olması bizim için önemlidir. Bu nedenle Yıldırımlar Grup’a ve Hacı Tacettin Yıldırım Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.