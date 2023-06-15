Yıldırımlı gençler 'Bonus Hoca' ile buluştu

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği seminerde, ‘Bonus Hoca’ olarak tanınan eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu, üniversiteye hazırlanan gençlere önerilerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, Bonus Hoca olarak bilinen Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu’nu ‘Stres Yönetimi ve Sınav Motivasyonu’ semineriyle üniversite sınavına hazırlanan gençlerle buluşturdu. Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen programda konuşan Bonus Hoca, gençlere YKS öncesi başarı için motivasyonun önemini bir kez daha hatırlattı. Başkan Oktay Yılmaz, YKS’ye girecek tüm gençlere başarılar dileyerek, “Sınav boyunca dikkat ve kontrolü elde tutmak, stresi yönetmek çok önemli. Tüm gençlerimize YKS’de ve hayatlarında başarılar diliyorum. Sınavdan önce olduğu gibi sınavdan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.