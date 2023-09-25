Yıldırımlı karatecilerden 50 madalya

Yıldırım Belediyesi sporcuları 9 ülkeden 308 sporcunun katıldığı Yıldırım Belediyesi 3. Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası’nda 50 madalya kazandı.

Birçok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi 3. Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya 9 ülkeden toplamda 308 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda; Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcuları 14 birincilik, 14 ikincilik, 22 üçüncülük elde ederek toplamda 50 madalya kazandı.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. Yıldırım belediyesi olarak, 2023 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 4 bin 16. Geride bıraktığımız 4,5 yılda; yaz ve kış spor okullarında 17 farklı branşta 139 bin 494 çocuğumuza, cimnastik okullarında 18 bin 718 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 46 bin 863 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 31 bin 889 çocuğumuza, özel ihtiyaçlı bin 270 evladımıza toplamda ise 237 bin 934 vatandaşımıza spor eğitimi hizmeti verdik” dedi.