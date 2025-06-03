Yıldız'dan Adaylık Öncesi Nezaket Ziyareti
Murat Yıldız, Silivrispor Başkanlığına adaylığını açıklamadan önce Nuri Çolakoğlu'nu ziyaret etti
Silivrispor Kulübü’nde başkan adaylığını açıklayan Silivri’nin tanınmış iş insanı Murat Yıldız, kamuoyuna resmi duyuru yapmadan önce mevcut başkan Nuri Çolakoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Dün gerçekleşen görüşmede, adaylık sürecine dair düşüncelerini paylaşan Yıldız, Başkan Çolakoğlu’na kulübe verdiği emekler ve katkılar için teşekkür etti. Samimi ve dostane bir atmosferde geçen görüşme sonrasında Yıldız, Silivrispor Kulüp Binası’nda yaptığı açıklamayla başkan adaylığını kamuoyuna duyurdu.
Yıldız’ın bu yaklaşımı, Silivrispor camiasında takdir toplarken, yaklaşan kongre süreci öncesinde kulüpte yeni bir heyecan oluşturdu.