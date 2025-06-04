Yıldız'dan Kritik Ziyaretler:'Birlikte Büyüyen Bir Değeriz'

Silivrispor’da başkanlık yarışına hazırlanan Murat Yıldız, destek turlarına devam ediyor. Kulübe uzun yıllardır hem maddi hem manevi katkı sunan Metin Karakaş ve iş dünyasının önemli isimlerinden Royel Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım’ı ziyaret eden Yıldız, kulübün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Silivrispor’un mevcut durumu, altyapı yapılanmaları, mali sürdürülebilirlik ve kulübün kurumsal geleceği gibi başlıklar masaya yatırıldı. Stratejik adımların belirlenmesinde istişarenin önemine dikkat çeken Yıldız, “Silivrispor sadece bir futbol kulübü değil, bu kentin ruhunu taşıyan ortak bir değerdir. Bu değeri birlikte büyütmek zorundayız” dedi.

Yıldız, Metin Karakaş ve Ramazan Yıldırım’ın tecrübe ve görüşlerinin, kulübün daha güçlü bir yapıya kavuşması noktasında kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, bu birlikteliğin Silivrispor’un geleceğine ışık tutacağına inandığını söyledi.

Murat Yıldız’ın istişare ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de farklı paydaşlarla devam etmesi bekleniyor.