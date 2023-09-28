Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor

CHP'li Melih Yıldız, Akören Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
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Silivri Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Melih Yıldız, Akören Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Akören Muhtarı Hüseyin Ergin, CHP’li Silivri Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Arslan ve Gökhan Yonat ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Noyan Öpçin, önceki dönem belediye meclis üyesi Hakan Sefa ve partililerin de eşlik ettikleri ziyaret kapsamında iki ayrı kahvehanede konuşma yaptı. Konuşmasında ekonomik gidişata dikkat çeken Yıldız; hayat pahalılığından, ayrıca çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarından bahsetti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

supersilivri.com

Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor
Yıldız: Hayat pahalılığı giderek artıyor