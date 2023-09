Yıldız Holding'e 'En iyi işveren' sertifikası

TAKİP ET

Yıldız Holding, ‘En iyi işveren’ unvanına sahip şirketlere verilen ‘Great Place To Work’ sertifikasını aldı.

Şirketlerin global düzeyde, çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini, sektördeki algıları ve iletişim stratejilerini ölçümleyen Great Place to Work sertifikası, çalışanlarla gerçekleştirilen anketler sonucunda en yüksek skorları elde eden şirketlere veriliyor. Yıldız Holding, bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen ’Great Place to Work’ sertifikasının sahibi oldu.

Konuyla ilgili Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ben her ödül alışverişinde mütehassis olurum. Hele ödülü hak eden CEO otuz yıllık arkadaşınız olursa Mehmet Tütüncü beyi tebrik ediyorum.

Yıldız Holding, ‘En iyi işveren’ unvanına sahip şirketlere verilen ‘Great Place To Work’ sertifikası aldı. Bunu sağlayan Mehmet beye ödülünü takdim eden Ali Ülker beye de teşekkür ediyorum.

Mehmet beyin gıpta ettiğim bir diğer hususu da 360 değerlendirme ve yönetici etkinlik endeksini her sene mükemmelleştirmesi. Mehmet bey’le sohbet ederken bana şunları söyledi ve çok hoşuma gitti: “Başarılı bir organizasyon için samimi ve adil bir iş ortamı oluşturmak; risk alınabilen, başarısızlık korkusunun yenildiği, karşılıklı geribildirim imkanlarının sağlandığı, fikir alışverişinin yapıldığı bir ortam gerekiyor.

Liderler için bu temel konuları layığıyla yapabilmek, ihtiyaç olduğunda ekiplere yardımcı olmak için de işlerin dinamiğini biliyor olmak ve işlerin içinde olmak çok önemli ve güven oluşturucu bir destektir.

Biz de Yıldız Holding’de güç kültüründen, üst yöneticilerimizin bize sağladığı güçlendirilmiş ve desteklenen yönetim kadromuza geçişle daha etkin ve başarılı bir yapı oluşturduk.”

Benim için bir diğer kıymetli husus da Mehmet beyin çalışırken yaptığı yüksek lisans; kendisi makine mühendisliği mezunu ancak daha iyi bir lider olabilmek için Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji yüksek lisansı yaptı. Nasıl iyi bir lider olunur derseniz işte bu bakış açısıyla olunur derim.”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise şöyle konuştu:

’’Yıldız Holding’in köklü değerlerini tecrübeli yöneticilerimiz ile birlikte yaşatıyoruz. Bu değerler de bizleri kaçınılmaz olarak başarıya taşıyor. Şüphesiz bu başarılarda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü Bey’in de büyük katkı ve emekleri var. Holding olarak en büyük değerlerimizin başında da başarıların kutlanması ve mutluluğun paylaşılması geliyor. Biz de çalışanların oylarıyla ‘En iyi işveren’ seçilerek ‘Great Place To Work’ sertifikasına hak kazanma başarımızı Murat Ülker Bey’in ev sahipliğinde hep beraber kutladık, Mehmet Bey’e anlık ödülünü takdim ettik. Bu önemli başarı için Mehmet Bey’i tebrik ediyor, hep birlikte başarılarımızın daim olmasını temenni ediyorum.’’