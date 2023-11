Yıldız Holding'in 'Mutlu Et Mutlu Ol' günü Cumhuriyetin 100. yılı coşkusuyla kutlandı

Yıldız Holding’in her yıl Kasım ayında düzenlediği ve bu yıl Cumhuriyet’in yüzüncü yılının coşkusunun yaşandığı "Mutlu Et Mutlu Ol" gününde, gün boyu gerçekleştirilen toplumsal fayda odaklı faaliyetlerin yanı sıra arkeolojik eserlerin yer aldığı yeni koleksiyon sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kuruluşundan bu yana “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla tüm paydaşlarının mutluluğunu hedefleyen Yıldız Holding çalışanlarının her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”ne bu yıl Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu damga vurdu. Kutlamalar kapsamında gün boyu süren etkinliklere Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü ev sahipliği yaptı. Yıldız Holding çalışanlarının bir yıl boyunca hayata geçirdikleri gönüllülük ve toplumsal fayda faaliyetlerini hep birlikte kutladıkları Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde, çalışanlar gün boyunca ileri dönüşüm, atıksız mutfak gibi sürdürülebilirlik temalı pek çok farklı atölyeye katıldılar ve Cumhuriyetin 100’üncü yılına atıf ile kolektif bir sanat çalışması da gerçekleştirdiler. Bugüne özel Yıldız Holding çalışanlarının katılımıyla düzenlenen hayır panayırından elde edilen gelir ise LÖSEV’e bağışlandı.

Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde yeni bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan Yıldız Holding’de bu yıl, Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutan özel bir serginin açılışı yapıldı. M.Ö. 3500’den 19. yüzyıla kadar uzanan tarihi süreçten günümüze ulaşmış testiler, kaseler, mühürler, figürinler ve daha pek çok eserin, Tunç - Demir çağı, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilere sunuldu. Ziyaretçiler, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in kurdele kesiminin ardından sergiyi sergi küratörü Evren Parlar rehberliğinde gezip eserler hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili konuşan sergi küratörü Evren Parlar "Bu koleksiyon Yıldız Holding bünyesinde 672 adet eserden oluşan bir koleksiyon. İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı bir koleksiyon. M.Ö. 3500 Tunç Çağlarından başlayıp Osmanlı’nın son dönemlerine kadar büyük bir tarihi kronoloji görebilirsiniz burada. Eserlerimizin içerisinde 672 esersen 350 tane özellikleri olan eserleri seçip sergiledik. Ziyaretçiler buraya geldiğinde Tunç Dönemi, Demir Çağları, Helenistik, Roma ve Selçuklu’ya ait geniş bir koleksiyon görecekler" dedi.