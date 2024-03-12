Yıldız Holding, Ramazan'ı 'Medeniyetimizin Kalem Güzelleri' sergisiyle karşılıyor

Her yıl Ramazan ayına özel sergilerle Türk-İslam sanatlarının benzersiz eserlerini sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, “Medeniyetimizin Kalem Güzelleri” sergisini 11 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Yıldız Holding Sergi Salonu’nda ziyarete açıyor.

Her yıl Ramazan ayında Türk-İslâm sanatlarının en güzel örneklerini Çamlıca kampüsündeki sergi salonunda sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, bu yıl Ramazan ayını “Medeniyetimizin Kalem Güzelleri” sergisiyle karşılıyor. Sergide, Hattat-müellif Mahmud Bedreddin Yazır’ın geleneksel sanatlar alanında son iki asrın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen “Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli” isimli kitabının yeni baskısında görselleri neşredilen, çeşitli koleksiyonlara ait hüsn-i hat, tezhip ve yazılı ebru levhaları ile birlikte sanat eserlerinin hazırlanmasında kullanılan üretim malzemelerinin de orijinalleri sergileniyor.

İbrahim Ethem Gören’in küratörlüğünde hazırlanan Sergi, Yıldız Holding Sergi Salonu’nda 11 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

“Sergimizde 367 yıllık yazı yolculuğunu izlemek mümkün”

Sergiyle ilgili bir takdim yazısı kaleme alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üçüncü basımı gerçekleştirilen başucu niteliğindeki ‘Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli’ isimli kitap, muhteviyatıyla yakın dönem hat sanatının en önemli kaynaklarından birini oluşturuyor. Ramazan ayının manevi iklimini yansıtmak amacıyla düzenlediğimiz sergimiz, bu önemli kitapta yer alan 17 ilâ 20’inci yüzyılın en mühim yazı simalarının, her biri diğerinden kıymetli yazılarıyla yani kalem güzelleriyle taçlanıyor. ‘Medeniyetimizin Kalem Güzelleri’nde Türk hat sanatının Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine; Hattat Hasan Üsküdari’den Hattat Hamit Aytaç’a kadar dört asırda 367 yıllık yazı yolculuğunu izlemek mümkün.”