Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker: 'Şirketler gençlere daha fazla yatırım yapmalı'

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “İnsana Yatırım vizyonumuzla gençlere daha fazla fırsat sağlamanın gerekliliğine inanıyorum. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, gençlere, ekibinize yatırım yapın, kendi geleceğinize yatırım yapın” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Tek Dünya, Ortak Gelecek” başlığıyla 28 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı. “100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik ve Strateji” başlıklı panelde konuşan Ali Ülker, şirketlerin eski modellerle yeni dünyada var olamayacağının altını çizerek yeni nesillerin amaç odaklı şirketleri ve mevcut modelleri yıkıp yeniden kurmaya açık bir liderliği tercih ettiğini belirtti. Yıldız Holding’in de bu anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Ali Ülker, Holding’de ve iştiraklerinde karlılığın nihai hedef olmadığını, asıl amacın topluma katkı sağlamak olduğunu belirtti.

“Şirketler gençlere daha fazla yatırım yapmalı”

Yıldız Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak ilk göreve geldiğinde Holding’in değerlerine odaklandığını belirten Ali Ülker, “Yıldız Holding’i bugünlere taşıyan değerler, aynı zamanda bizi geleceğe de taşıyacak olan temel değerler. Yüksek performanslı lider bir kurum olmak ve tüketiciye dokunmak bizi biz yapan geçmiş değerlerimiz. Bununla birlikte yeni değerlere de açık olan bir şirket olmak, gençlerle aynı dili konuşabilmek çok önemli. Genç kuşakların kariyer için, ‘kazandıklarını topluma geri verebilen’ şirketleri tercih ettiklerini görüyoruz. Liderlik biraz da bu vizyonu ortaya koyabilmek ve özellikle gençleri bu vizyonun etrafında birleştirip geleceğe taşıyabilmekten geçiyor. ‘İnsana Yatırım’ vizyonumuzla gençlere daha fazla fırsat sağlamanın gerekliliğine inanıyorum. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, gençlere, ekibinize yatırım yapın, kendi geleceğinize yatırım yapın. Üniversite mezunu pırıl pırıl gençleri, kendi bünyenizde kendi hamurunuz olarak yoğurun” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin temeli olarak görüyoruz”

Yıldız Holding’in stratejisini tek kelimeyle “sürdürülebilirlik” olarak tanımlayan Ali Ülker, “Sürdürülebilirliği değerlerimizin ayrılmaz bir parçası ve iş yapma biçimimizin temeli olarak görüyoruz. Kurucumuz Sabri Ülker’in bizlere miras bıraktığı ‘israfsız şirket’ modeli doğrultusunda finanstan tüketime, üretimden tedarik zincirine, mağazalardan sosyal sorumluluğa kadar her alanda sürdürülebilirliği işlerimizin merkezinde tutuyoruz. Tarımı destekleyen projelerde yer alıyoruz. Kadın üreticileri ve tedarikçileri destekliyoruz. ‘İnsana Yatırım’ anlayışımızla fırsat eşitliği, dijital eğitimler, gençlere staj ve iş imkanları gibi girişimlerle topluma katkı sağlıyoruz. Tüm paydaşlarımız için değer üreten, Türkiye’yi merkeze alan ama global liderliği de hedefleyen bir yaklaşımla faaliyet gösteriyoruz” dedi.