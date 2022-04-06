Yıldız İşletme Kulübü, çalışmalarına hızla devam ediyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kariyer organizasyonlarıyla adını sıkça duyuran Yıldız İşletme Kulübü, çalışmalarına hızla devam ediyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Digital Z Etkinliği 6-7-8 Nisan’da Davutpaşa Kampüsü Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda!
Digital Z, internet kullanımının teknolojik gelişmelerle hayatımızın bir parçası hâline geldiği zamanda; pazarlama trendleriyle, sosyal medyayla, dijital pazarlama stratejilerini 90’lı yıllarda doğan, hızlı öğrenen ve gelişim gösteren, teknolojiyle iç içe kişilerin oluşturduğu Z kuşağını, bu yıl Davutpaşa Kampüsü Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda buluşturacak!
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN