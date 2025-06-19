Yıldız 'Silivrispor'u Kısır Döngüden Çıkarmalıyız'

Silivrispor Kulübü Başkan Adayı Murat Yıldız, basınla buluştuğu toplantıda seçim sürecini tüm detaylarıyla anlattı. “Entrikalara değil vizyona inanıyorum” dedi.

Seçim Süreci Ardından Basınla Buluşma

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen Silivrispor Olağan Kongresi’nin ardından başkan adayı Murat Yıldız, kamuoyunda merakla beklenen açıklamalarını bir basın toplantısıyla paylaştı. Samimi ve sükunetli bir ortamda gerçekleşen toplantıya çok sayıda yerel basın mensubu katılırken, Yıldız konuşmasına teşekkürle başladı:

“Basın, demokrasinin temel taşıdır. Kampanya sürecimde sizlerin desteğini hep arkamda hissettim. Bu süreçte sadece aday değil, bir vatandaş olarak da kente karşı sorumluluğumu yerine getirmeye çalıştım” dedi

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“Silivri’nin Ruhuna Uygun Bir Yönetim Hayal Ettik”

Yıldız, adaylık sürecinin bir ‘siyasi kampanya’ gibi değil, toplumsal birlik ve sporun iyiliği için yapılan bir çağrı olduğunu vurguladı. “Silivrispor hepimizin ortak değeri. 81 ilden göç almış bir ilçede yaşıyoruz. Bizi ötekileştiren değil birleştiren bir anlayış şart” diyerek, farklı kesimlerden temsilcileri yönetime taşıma gayesiyle hareket ettiklerini söyledi. Kadınların da bu sürece dahil edilmesine dikkat çeken Yıldız, “Yönetim listemde 7 kadın temsilci vardı. Hepsi birbirinden kıymetli, katkı sunmaya hazır insanlardı” ifadelerini kullandı

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“Bu Topraklarda Yetiştim, Bu Kente Borcum Var”

Adaylık süreci öncesine dair kişisel bir yolculuğunu da paylaşan Yıldız, “Çocuk yaşta babamı kaybettim. Bu kentin sokaklarında büyüdüm. Babamın mezarı hâlâ belediyenin altındaki kabristanda. Buralıyım diyenlerin ayırmadan herkesin değerli olduğu bir Silivri hayal ediyorum. Herkesin bu kente katkı sunma hakkı vardır” dedi

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Entrika ve Baskıya Karşı Duruş

Yıldız, sürecin ilerleyen aşamalarında karşılaştığı etik dışı teklifleri ve perde arkası yönlendirmeleri de ilk kez açıkladı.

Akgün Duru ve Nuri Çolakoğlu ile yaptığı görüşmeleri anlatan Yıldız, “Bana açıkça ‘3 milyon TL’lik dekont göster, rakibini ezersin’ dendi. Ben bu oyuna gelmedim” dedi.

“Kaybetmek pahasına ilkelerimi çiğneyemezdim. Parayla insan ezilmez. O teklifi o anda reddettim ve bunun bedeli tavırla ödendi” sözleriyle sürecin kırılma anlarını paylaştı

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“Silivrispor’a İkinci Lig Yolunda Teknik Hazırlık Yaptık”

Yıldız, göreve gelmesi halinde uygulanacak sportif projeleri de paylaştı. İstanbul’da alanında uzman futbol adamlarıyla birebir görüşmeler yaptığını belirterek, “İkinci lig hedefiyle planlama yaptık. Ancak uzmanlar bu seviyeye ulaşmak için 150 milyon TL’lik bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu doğrultuda teknik yapılanma dahil tüm stratejiler hazırdı” dedi

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“Gençler Ağladı, Umutlar Ezildi”

Toplantının en duygusal anı ise genç futbolculara dair açıklamalardı.

Yıldız, seçimden sonra yüzlerce telefon aldığını, bazı gençlerin ağladığını söyledi: “Çocuklarımızın gözünde umut vardı. Bu sadece bir seçim değil, onların yarınlara inancıydı. Bu kentte gençleri göz ardı edemeyiz. Onlara umut olmayı sürdüreceğim” dedi

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“Silivri’nin Ruhunu Zehirleyen Küçük Hesaplar”

Yıldız, “küçük olsun bizim olsun” anlayışının Silivri’ye zarar verdiğini belirterek, “Silivri’de bir çorbacıda yemek yiyen birine bile ‘bu öz Silivrili mi?’ denmesi utanç vericidir. Bu kent kimsenin mülkiyeti değildir. Silivri, ortak vicdanın adıdır” sözleriyle sert eleştirilerde bulundu

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Geri Çekilmek Yok: “Yarından İtibaren Sahadayız”

Seçimin kaybedilmiş olmasının mücadeleyi sonlandırmadığını belirten Yıldız, yarından itibaren sahaya ineceklerini söyledi.

“Amatör kulüplerle toplantılara başlayacağız.”

“Tekvando ile ilk programımızı başlatıyoruz.”

“Alt yapıya, kadın sporuna ve gençlere destek vereceğiz.”

Yıldız ayrıca, yönetime giremeyen ancak sürece gönül vermiş isimlerle birlikte koordinasyon ekibi kuracaklarını da açıkladı

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“Bu Daha Başlangıç: Yeni Bir Dönemin Eşiğindeyiz”

Toplantının sonunda mesajı netti: “Ben kaybetmedim, biz kazandık. Çünkü bir duruş sergiledik. Silivrispor, küçük hesaplara mahkûm edilemez. Bundan sonra sporun vizyonu konuşulacak. Parayla şekillenmeyen bir sportif anlayış için çalışmaya devam edeceğim.”