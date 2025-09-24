Yıldız, Silivrispor'un geleceğine tribünden destek verdi

Silivrispor U-19 takımının Küçükçekmece ile oynadığı Gelişim Ligi mücadelesine sürpriz bir konuk katıldı. Yoğun iş temposuna rağmen tribündeki yerini alan iş insanı Murat Yıldız, futbolculara tatlı bir jest yaptı.

Karşılaşmayı dikkatle takip eden Yıldız, yanında getirdiği baklavaları genç oyunculara ikram ederek hem moral verdi hem de desteğini gösterdi. Takım ruhuna katkı sunan bu anlamlı davranış, oyuncular ve teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.

Genç yeteneklere verdiği destekle bilinen Murat Yıldız’a Silivrispor camiası teşekkür ederken, tribünde gençlere sahip çıkan bu tür dokunuşların önemine bir kez daha dikkat çekildi.