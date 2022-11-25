Yıldız taekwondoculardan bir gümüş bir bronz madalya

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Malta’da düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi 10 erkek, 9 kız, toplam 19 sporcu ile daha önceki eleme turnuvalarından kota alan 5 sporcu olmak üzere 24 sporcu temsil ediyor. Dört gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kızlar kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. 29 kiloda Nazlı Efe gümüş madalyanın sahibi olurken, kotalı sporculardan 44 kiloda Zeynep Tekin bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 5 sıklette müsabakalar yapılacak.