Yıldızaydın: 'Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum'

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi Mahmut Yıldızaydın, yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ön seçimle belirlendiğini hatırlatarak, “Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum” dedi.

Yıldızaydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben yüreği Cumhuriyetten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim! 23 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaşımız Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle aday olan Ekrem İmamoğlu, hukuka, akla ve vicdana aykırı şekilde, tamamen siyasi bir kararla cezaevinde tutuluyor.

Ancak ben, ülkemin güzel geleceğine olan inancımdan asla vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu’nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçimlerin yapılmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulmalı.

Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza verdim. Sizleri de – partili olun ya da olmayın – ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına, mail ya da internet adresleri üzerinden imza vermeye davet ediyorum.”