Yılın en iyi oyuncusu Lionel Messi

2023 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi Arjantinli yıldız Lionel Messi oldu. 36 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluğun ardından, bu ödüle kariyerinde 8. kez ulaştı. Manchester City ile sezonu 3 kupayla tamamlayan Erling Haaland, yılın en iyi forveti ödülüne layık görüldü.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or bu gece sahibini buldu. Kariyerine Inter Miami’de devam eden Lionel Messi, rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. Arjantinli futbolcu, daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başarmıştı. 2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Messi, sezonu 16 gol, 16 asistle tamamlamıştı. Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesinin şampiyonluğunda önemli rol oynayan Messi, turnuvayı da 7 golle tamamladı. Gecede Ballon d’Or ödülünü Inter Miami kulübü sahibi eski İngiliz futbolcu David Beckham takdim etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Paris’te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Real Madrid’den Jude Bellingham’ın oldu. Irkçılıkla mücadele eden Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, yoksul öğrenciler için yaptığı yatırımlar nedeniyle Socrates ödülüne layık görüldü. Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası zaferi yaşayan Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünü (Yachine Trophy) kazandı. Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic oylamada 7. sırada yer aldı.

Gecede ‘Yılın en iyi forveti’ne verilen ödül olan Gerd Müller Trophy Ödülü’nü Erling Haaland; Kadınlarda Altın Top ödülünü ise Aitana Bonmati elde etti. Yılın en iyi kulübü ödülleri kadınlarda Barcelona; erkeklerde üst üste ikinci kez Manchester City seçildi.

Efsane futbolcular anıldı

Gecede ayrıca, son 1 yılda hayatını kaybeden efsane futbolcular da anıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Sir Bobby Charlton, Luis Suarez Miramontes ve Aralık ayının son günlerinde hayatını kaybeden efsane Brezilyalı futbolcu Pele’nin görüntüleri ekranlara yansıtılırken, katılımcılar tarafından alkışlandı.

Ballon d’Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:

1. Lionel Messi

2. Erling Haaland

3. Kylian Mbappe

4. Kevin De Bruyne

5. Rodri

6. Vinicius Junior

7. Julian Alvarez

8. Victor Osimhen

9. Bernardo Silva

10. Luka Modric

11. Mohamed Salah

12. Robert Lewandowski

13. Yassine Bounou

14. İlkay Gündoğan

15. Emiliano Martinez

16. Karim Benzema

17. Khvicha Kvaratskhelia

18. Jude Bellingham

19. Harry Kane

20. Lautaro Martinez

21. Antoine Griezmann

22. Kim Min-jae

23. Andre Onana

24. Bukayo Saka

25. Josko Gvardiol

26. Jamal Musiala

27. Nicolo Barella

28. Randal Kolo Muani

- Martin Odegaard

30. Ruben Dias