Yılın ilk fuarı Junioshow'da heyecan başladı

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbi Junioshow Bursa Uluslarası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nda atıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen bebe çocuk sektörünün dünyaya açılan kapısı Junioshow’a 4 kıtadan 70’den fazla ülkeden bine yakın yabancı alıcı Bursalı firmalarla buluştu.

Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını tek başına karşılayan Bursa’da sektörün en önemli buluşması Junioshow Fuarı kapılarını açtı. 11-14 Ocak 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Bursa’da yılın ilk fuarı olan Junioshow’da, 12 bin metrekarelik alanda 4 ayrı salonda 160’tan fazla yakın firma stant açtı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Junioshow Fuarı’ndan hem sanayicinin hem üreticinin memnun olduğunu söyledi. Vali Canbolat, “Oldukça başarılı bir fuar hazırlandığını görüyoruz. Dizayn çok güzel ve ürünler çok etkileyici. Katılımcılar çok iyi hazırlanmışlar. Gördüğümüz kadarıyla fuardaki sanayicimiz memnun. Emeği geçen bütün kurumları tebrik ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın önemli bir fuar organizasyonuna imza attığını ifade ederek, “Bursa, önemli bir sanayi şehri ve her geçen gün de aktivitesini yükselten bir şehir. Özellikle bebe konfeksiyon noktasında da Bursa’nın çok önemli bir altyapısı var. Çok güzel hazırlanmış bir fuar. Çok daha güzel başarılara bebe sektöründe olan sanayicilerimizin imza atacağına yürekten inanıyorum. Ekonomi anlamında hem Bursa özelinde hem ülke genelinde daha güzel sonuçlar vereceğinin de işaretini buradan aldık” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün nabzının attığı fuarın sektörün ihracatına önemli bir katkı sağladığını söyledi. Fuarda 70’den fazla ülkeden bine yakın yabancı yabancı alıcının Bursalı firmalarla buluştuğunu ifade eden İsmail Kuş, “2013 yılında çıktığımız yolculukta bu sene farklı bir konsept ile verimli bir fuar programını gerçekleştiriyoruz. Junioshow Fuarı sektörde adeta bebe ve çocuk giyim haftası etkinliği şekline dönüşüyor. Güzel bir katılım var. Özellikle yurt dışından ciddi alım heyetlerini ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı 20 bin civarında iş insanını bu fuarda inşallah misafir edeceğiz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Fuar çerçevesinde Junio Fashion Show defilesi ile de sektör temsilcisi 8 firma, İlkbahar-Yaz modelleri görücüye çıkardı. Düzenlenen açılış defilelerinde, çocukların performansları ile firmaların yeni modelleri katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Fuarda bu yıl 5. kez düzenlenen ‘Genç Tasarımcılar Tasarım Yarışması’ ödülleri de sahiplerini buldu. Bebe ve çocuk konfeksiyonu İlkbahar - Yaz ürünlerinin görücüye çıktığı fuar, 14 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.