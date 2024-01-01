Yılın ilk sabah namazında binlerce kişi Ulucami'de şehitler için dua etti

Bursa’da yılın ilk sabah namazında binlerce kişi tarihi Ulucami’ye akın etti. Namaz sonrası şehitler ve İsrail’in zulmü altında inleyen Gazze için dua edildi. Atatürk Caddesi’nde trafik kilitlenirken, namaz çıkışında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yörük Türkmen Dernekleri tarafından vatandaşlara çorba ikram edildi.

2024 yılının ilk gününün sabah namazında dünyanın en önemli 5.mabedi olarak gösterilen tarihi Ulucami’de binlerce kişi ellerini sınır ötesindeki operasyonda şehit olan 12 kahraman ve tüm şehitler için açtı. Ayrıca İsrail zulmü altındaki Filistin’deki müslümanlar ve oradaki vahşetin son bulması için de dualar edildi.

Vatandaşlar Ulucami’yi hınca hınç doldururken, bazı vatandaşlar da namazlarını dışarıda eda ettiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yörük Türkmen Dernekleri de cami çıkışında avluda vatandaşlara çorba dağıttı.

Atatürk Caddesi’ne namaza gelen vatandaşların araçlarıyla dolunca trafik tek şeritten verildi.

Öte yandan tarihi İznik Ayasofya Camisi’de yeni yılın ilk namazını eda etmek isteyenlerle doldu taştı. Burada da şehitler ve Gazze’deki insanlık dramının son bulması için dualar edildi.