Yılın ilk sıcak çorba ikramı

Bilecik'in Gölpazarı ilçe Belediye Başkanı Hayri Suer, sabah namazında cemaate çorba ikram etti.

Yılın ilk sıcak çorba ikramı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’in Gölpazarı ilçe Belediye Başkanı Hayri Suer, sabah namazında cemaate çorba ikram etti.

Gölpazarı Belediyesi 1 nolu düğün salonunda sabah namazı sonrası çorba ikramı yapan Hayri Suer vatandaşlarla hem sohbet etti hem çorba içti. 2024 yılının ilk çorba ikramını yapan Suer, ‘’2024 yılının ilk ikramını sıcak çorbamız ile yapmış olalım. Hepimiz için güzel bir yıl olsun. Herkese afiyet olsun’’ ifadelerine yer verdi.