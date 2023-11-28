Yılın öğretmeni seçildi, Ankara ve İstanbul'da Sakarya'yı temsil etti

Sakarya’da yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı ‘Yılın Öğretmeni’ seçilen Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara ve İstanbul’da düzenlenen etkinliklerde şehri temsil etti.

Öğrencilerine teknoloji projelerinde yaptığı danışmanlıkla TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarı kazanan öğretmenler arasından şehri temsil etmek üzere ‘Yılın Öğretmeni’ olarak seçilen Gökhan Çiçek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı. Programlarda ilk olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile birlikte Ankara Keçiören’de Bakanlık tarafından oluşturulan Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyaret edildi. Çiçek, hatıra ormanına Sakarya’yı temsilen çam fidanı dikti. Program, daha sonra Milli Eğitim Bakanı ve yardımcılarının katıldığı akşam yemeği ile devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’le birlikte Anıtkabir de çelenk sunma törenine katılan temsilci öğretmenler, ayrıca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatının anlatıldığı ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben’ filminin galasında hazır bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Meclis’te verilen yemeğin ardından Ankara’dan İstanbul’a seyahat eden öğretmenler, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı’na katıldı.