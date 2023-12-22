Bilecik İl Müftülüğü tarafından yılın son personel toplantısı yapıldı.

İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında yapılan toplantıya, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve din görevlileri katıldı. Yılın son personel toplantısı Kayıboyu toplantı salonunda gerçekleşti. Çukurören köyü Camii İmam Hatibi Muhammed Aydın’ın Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, din görevlilerince her ay okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı. Gündemin okunmasıyla devam eden toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığından gelen yazılar ve güncel konular değerlendirilerek görevlilerin istek ve önerilerini dinledi. Toplantı akabinde Müftü Ali Erhun tarafından, Filistin yararına düzenlenen hayır çarşısında görev alan personele teşekkür belgeleri, ‘Hafızlığı Muhafaza’ kursuna katılanlara katılım ve başarı belgeleri, ‘Etkili Hutbe Sunumu’ kursuna katılanlara katılım belgeleri takdim edildi.

Toplantı çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.