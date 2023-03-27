Yılın Sporcusu Ödülleri'nde kullanılan oylar deprem bölgelerine olanak sağlayacak

Bu yıl, Yılın Sporcusu Ödülleri’nde kullanılan oylar, deprem bölgesinde sporun ve sporcuların kalkınmasına olanak sağlayacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde kullanılan oylar, afet bölgesinde sporun ve sporcuların kalkınmasına olanak sağlayacak.

Son 4 yıldır bu organizasyonda verilen oylar, öğrencilere spor malzemesinden; eğitim hayatlarında kullanmaları adına tablete kadar desteğe dönüşmüştü. Bu yıl da afet bölgesindeki yaraları sarmak adına verilen oylar; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle sporun kalkınması adına kullanılacak ve on binlerce çocuğun spora ulaşması hedeflenecek.