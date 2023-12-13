Yıllar sonra ilk kez evladının sesini duyan annenin mutluluk gözyaşları

Almanya’da otizm teşhisi konulan ve bir kelime dahi konuşamayan, desteksiz adım atamayan, Alman doktorların yürümesi için ameliyat şartı koyduğu Mert Türkiye’de hayvanlarla eğitim yapılan merkezde ilk adımlarını attı. Doğa ile iç içe ortamda aldığı eğitime anında karşılık veren Mert’in yıllar sonra ilk kez ’anne’ demesi ile oğlunun sesini ilk kez duyan anne gözyaşlarına hakim olamadı.

Almanya’da yaşayan Nevin ve Kadir Yashar çifti, çocukları Mert’in yürüyememesi ve kendileriyle iletişim kurmaması üzerine hastanenin yolunu tuttu. Yapılan tetkiklerde Mert’e otizm teşhisi konuldu. Aile vakit kaybetmeden Almanya’da eğitimlere başladı. Ailesi, oğullarının eğitimlere rağmen gelişim gösteremediğini fark etti. Bu süreçte Mert ameliyat olmasına rağmen düzelmedi. Aile çocuklarının 6 ay boyunca ihtiyaçlarını yatalak olarak karşıladı. Doktorların ‘yürümesi için tekrardan ameliyat olması gerek’ demesi üzerine endişelenen aile tekrar arayış içine girdi.

Türkiye’deki eğitimi keşfettiler

Anne Nevin Yashar, internet ortamından arama yaparken Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni fark etti. Merkezin yetkilileri ile irtibata geçen anne, hızlıca Türkiye’nin yolunu tuttu. Bireysel eğitim, Fizyoterapi, at terapisi gibi bir çok eğitim ve terapi alan Mert, sağlıklı bir şekilde adım atmaya başladı. Öte yandan Mert, bu zamana kadar hiç iletişim kurmadığı ailesine, ‘anne ve baba’ demeye başladı. 7 yıl sonra gelen ‘anne’ kelimesi ve oğlunun sesini ilk kez duyan anne Nevin Yashar göz yaşlarını tutamadı.

“Mert ameliyatsız yürümeye başladı”

Almanya’dan aldığı hizmetin eksik olduğunu söyleyen anne Nevin Yashar, “Almanya’dan geliyoruz. Mert’in otizm olduğunu öğrendik ve tedaviye geçtik. Haftada 45 dakikaydı çok azdı, olmuyordu. Videolara bakarken tesadüfen burası önüme çıktı. İzlemeye davam ettim, iletişime geçtim. Mert ameliyat olmuştu, bu yüzden gelemedim. Ameliyattan sonra 6 ay geçti Mert yürüyemedi. Almanya’da doktorlar Mert’in ayağından yeniden ameliyat olması gerektiğini söyledi. Fotoğrafları buradaki hocalara gönderdim. Ameliyata gerek olmadığını ve hemen gelmem gerektiğini söylediler. Böylelikle geldim, geldiğime çok mutluyum. Mert ameliyatsız yürümeye başladı, şu anda yürüyor, koşuyor" dedi.

"Ayaklarım yerden kesildi, bütün gece uyumadım"

Oğlu Mert’in otizmden dolayı konuşamadığını anlatan anne Nevin Yashar, "İlk defa dün akşam ’anne’ dedi. ‘Anne ve baba’ diyor. Tepki vermeye başladı. Artık ’Mert’ deyince dönüp bakıyor, gülüyor ve oynuyor. Çok heyecanlıyım. Buradaki videolarını izledim. Mert’in videolarında gerçek oğlumu gördüm. Oğlum tüm hayvanları tanıyor, seçiyor ve tepki veriyor. Meyveleri seçebiliyor, iyi ki gelmişim, çok mutluyum. İnanın ki burası bir Cennet, Cennet kapısı. Mert ne zaman ki ‘anne’ dedi, ayaklarım yerden kesildi, bütün gece uyumadım ağladım. 7 yıldır oğlum anne diyemiyordu ilk kez söyledi çok güzel bir şeydi benim için” diye konuştu.

“Gömülü bir anneydim”

2 aydır Türkiye’de tedavi gördüklerini ifade eden anne Nevin Yashar, “Videoları izledikten sonra oğlum ne yapmış, süreci nasıl geçirmiş gördüm. Oğlum çok fazla şey biliyormuş, ben annesi olarak farkında değilmişim. Mert’ten bana tepki yoktu. Hocalar o kadar iyi davranıyor ki çocuklarımız gülerek gidiyor. Karanlık odada son günümüz olduğunu biliyordu, çıkarken ağladı. Gömülü bir anneydim inanır mısınız? Yolda yürüyordum ama ben biliyorum nasıldım. Canı sağ olsun derdim ama yürümesi..” şeklinde konuştu.

“7 yıldır oğlum anne desin diye bekledim”

Mutluluğunu kelimelerle anlatamayacağını söyleyen Nevin Yashar, “Her anneye tavsiye ediyorum buraya gelsinler çocuklarından bu cümleleri duysunlar. Adım atardı fakat ameliyattan sonra 6 ay yoktu. Yatak üzerinde baktım oğluma, çok zor anlar geçirdim oğlumla. Her zaman derdim 1 kez anne desin dünyalar benim olur. Bana anne dediğinde eve gittim, mutfakta bardak veriyorum, bardağı itiyor gidiyor tabağı alıyor acıkmış. Anne, ‘anne’ demeye başladı inanın dün geceden beri uyku uyumadım. Dünyalar benim oldu çok mutluyum 7 yıldır oğlum anne desin diye bekledim” ifadelerini kullandı.