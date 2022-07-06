Yılmaz: '100 bin balya saman ve yem bezelyesi dağıtıyoruz'

Tarıma yönelik destek projeleriyle Türkiye'de örnek gösterilen bir kurum haline gelen Silivri Belediyesi, kendi arazilerinden elde ettiği 5 milyon TL değerindeki 100 bin balya saman ve yem bezelyesini Silivrili hayvancılara ücretsiz olarak dağıtmaya başlıyor.

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  • 06.07.2022 00:04
  • Güncelleme: 06.07.2022 00:04
Yılmaz: '100 bin balya saman ve yem bezelyesi dağıtıyoruz'
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Üç yıldır tarımsal kalkınmaya yönelik projeler geliştiren ve tüm Türkiye’de adından söz ettiren Silivri Belediyesi, ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz yıl üreticilere 50 bin balya saman dağıtan Silivri Belediyesi, bu sezon da kendi arazilerinden elde ettiği 100 bin balya saman ve yem bezelyesini Silivrili hayvancılara ücretsiz olarak dağıtmaya başlıyor. Sayalar Mahallesi’nde, 7 Temmuz Perşembe günü saat 10.30’da düzenlenecek olan törenle dağıtımına başlanacak olan saman balyaları, kısa zaman içerisinde Silivri’nin tüm mahallelerindeki üreticilere ulaştırılacak. Silivri Belediyesi bu proje ile ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilere doğrudan 5 milyon TL’lik destek sağlamış olacak.

Yılmaz: '100 bin balya saman ve yem bezelyesi dağıtıyoruz'

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YILMAZ: “SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Hayvancılara yönelik saman ve yem bezelyesi desteği konusunda açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “3 sene önce Silivri Belediyesinin tarımsal kalkınma projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek olacağını söylemiştim. Yaptığımız işler, ortaya koyduğumuz projelerle çok şükür bunu başardık. Geçtiğimiz yıl hayvan yetiştiricilerimize 50 bin balya saman dağıtırken, çıtayı biraz daha yükseğe taşıyarak bu sezon 100 bin balya saman hediye edeceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

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