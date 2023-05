Yılmaz: '2. dönemimizde yeni bir üretim hikâyesi yazmaya niyetliyiz'

TAKİP ET

Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından “İstanbul için yağlı tohum ayçiçek yerli ve milli çeşit projesi” kapsamında, Yerli ve Milli Ayçiçek Tohumu Dağıtım Töreni düzenlendi. Törende Silivri genelindeki 170 üreticiye 320 torba yerli ve milli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçilere ayrıca “Domatesi kurut İstanbul’u yeşert” projesi kapsamında hazırlanan domates fideleri de dağıtıldı. Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Sarı Tohumculuk Sahibi İbrahim Toruk, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ TARIMDA ÖNCÜ, ÖNDER VE ÖRNEK PROJELER GELİŞTİRDİ”

Programda bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bu toplantılarda beni en çok mutlu eden şey yerli ve milli kavramının öneminin her geçen gün artması, anlatılması ve daha da fazla anlaşılması oluyor. Göreve süremizde 4 yılı doldurduk. Göreve geldiğimiz günden beri inançla, azimle, kararlılıkla Silivri’mizin İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek potansiyelleri içerisinde barındırdığını söylüyoruz. Dedelerimiz, atalarımız zamanında 6-7 milyon nüfuslu İstanbul’un tüm ihtiyacını neredeyse bu topraklardan karşılanmış. Biz de her zaman, aynı hikâyeyi yazabiliriz dedik. Buna inanırsak ve bu topraklara değer verirsek aynı şeyi başarabileceğimizi ve bolluğun, bereketin, refahın arttığı bir Silivri’yi hep beraber inşa edebileceğimizi söyledik. Bu inançla 300 dönüm ile bir üretim seferberliğine başladık. Bize, ‘Bu senin işin mi? Bunu yapamazsın. Üretmek zordur, çiftçilik ve hayvancılık zordur. Batar gidersin’ diyenler oldu. Ama biz 300 dönüm ile başladığımız üretim yolculuğuna bugün 4.000 dönüm ile devam ediyoruz. Silivri Belediyesi, Türkiye’deki beldelerden büyükşehirlere kadar tüm yerel yönetimlere öncü, örnek ve önder projeler geliştirdi. Silivri bugün Türkiye’nin her yerinde tarım politikalarıyla konuşulur, anılır ve örnek alınır oldu. Bize destek veren tüm paydaşlarımıza ve bütün mesai arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” dedi.

“TÜRK TOHUMCULUĞUNU DESTEKLEMEK ZORUNDAYIZ”

Yerli ve milli tohumculuğun desteklenmesinin önemine vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, “2 yıl önce Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizde (TÜRAM) Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tohumcular Derneği ve Silivri Belediyesinin ortaklığıyla bir Ar-Ge çalışması yaptık. 8 tane yerli ve milli Türk ayçiçek tohumunun deneme ekimini gerçekleştirdik. Oradan aldığımız sonuçla Silivri Belediyesi olarak 1.200 dönüm arazimize yerli ve milli ayçiçek tohumu ekmeye karar verdik. Bize ‘Başkanım 50 dönüm, 100 dönüm ekelim, deneyelim. Başarısız olabiliriz’ diyenler oldu. Ben de ‘İlk havalanan İnsansız Hava Aracı (İHA) uçabildi mi? İlk hedefe atış yapan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) hedefini vurabildi mi?’ dedim. Sonucunun ne olacağını hiç düşünmeden 1.200 dönüm arazimize ekim yaptık. Çünkü biz Türk tohumcusunu, Türk ıslahçısını desteklemek zorundayız. Onlar ne kadar para kazanırsa çiftçimiz de onlarla bağlantılı olarak daha iyi tohumlar eker ve çok daha fazla para kazanırlar. Tohumcuların şevkini kırarsak onlar bir bayilik alıp İsrail tohumunu satmaya devam ederler. Ayçiçek ekiminden hasat ettiğimiz ürünleri 65 bin litre ayçiçek yağına dönüştürerek bu yağları gariple, gurebayla ve bu toprakların sahibi köylülerimizle paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Ayrıca Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılında, TR-2242 markalı 2023 paket yerli ve milli hibrit ayçiçek tohumunu çiftçilerimizle paylaştık. Büyükçavuşlu ve Beyciler’de yaptığımız dağıtımlarla da bu projemizi tamamlamış olduk. Çiftçilerimiz bizden aldıkları yerli ve milli ayçiçek tohumlarını ekerek milli tohumculuğa destek olacaklar. Biz beraber olursak, birlikte olursak tüm dünyanın gıpta ettiği savunma sanayi projelerinde olduğu gibi Türk tohumculuğunda da önemli projelere imza atabiliriz. Bunun örnekleri ve ayak sesleri gelmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ İSTANBUL İÇİN BİR FIRSATTIR”

Silivri’nin ve İstanbul’un çeperlerinin, İstanbul için bir fırsat olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “İstanbul dünyanın en önemli başkentlerinden bir tanesi. Biz ne zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) bir konuşma yapsak ve İstanbul’un çeperleri olan Silivri’den, Şile’den, Arnavutköy’den, Büyükçekmece’den bahsetsek yük görünüyor arkadaşlar. Sırtlarında küfe görüyorlar buraları. Halbuki İstanbul’a, İstanbulluya birçok fırsatı içerisinde barındıran coğrafyalar buralar. İstanbul’un stresi ve kirli havasından bunalıp vakit geçirilecek sayfiye yerlerine, inci gibi kumsallara, ormanlara, göletlere sahibiz. Tüm İstanbul’u doyurabilecek gıda ve hayvancılık kapasitesine sahibiz. Bu topraklar artık İstanbul’un sırtında yük görülmemeli. İstanbul’un değerlendirmesi ve İBB’nin yatırım yapması gereken yerleriz. Turizm anlamında, tarım ve hayvancılık anlamında yatırım yapılması gereken yerler buralar. Biz bu anlayışla hem üretim anlamında hem de diğer konularda Silivri’yi marka kent yapmak konusunda kararlıyız. Silivri İstanbul için bir fırsattır, Silivri İstanbul’un bir mücevheridir, İstanbul’un ıskaladığı bir değerdir. Biz bütün bunların farkında olan bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERİN SAYISININ ARTMASI GEREKİYOR”

Silivri’deki üretim çalışmalarının artması gerektiğini ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Bugün buraya bir toplantıdan geldim. Silivri Belediyesi olarak, Kadir Has Üniversitesi ile birlikte bir Teknopark kuruyoruz. Bu, bir belediye ile üniversite iş birliğiyle Türkiye’de kurulan ilk Teknopark olacak. Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile imzalandı ve şirketimiz de onaylandı. Bu Teknoparkın faaliyet alanlarında; bilişim, yazılım, afet yönetimleri gibi birçok proje var. Ama bizim burada lokomotif gördüğümüz bir Tarım Teknoparkı olacak. Beni de bu Teknopark fikrine karar verdiren unsur esasında budur. Bugün Rektör Hocama ve yönetim kurulu üyelerine de söyledim; bu Teknoparkın lokomotifinin Tarım Teknoparkı olması lazım. İçerisinde ıslahçıların, tohumcuların, modernize edilmiş tarım aletlerinin ve yine tarımla ilgili yazılım programlarının bu Teknoparkımızın ana lokomotifi olması gerektiğini ifade ettim. Çünkü bize göre Silivri’de özellikle genç ve kadın üreticilerin içerisinde yer aldığı kooperatiflerin olması gerekiyor. Kolektif bir üretim anlayışıyla katma değeri yüksek ürünlerin, kent tarımının ve aile işletmelerinin sayısının artması lazım. İnşallah 2. dönemimizde yeni bir üretim hikâyesi yazmaya kararlıyız. O nedenle çiftçinin, hayvancının, köylünün yanında olan herkesle el ele yol yürümeye devam edeceğiz.” dedi. Tören üreticilere desteklerin ardından sona erdi.