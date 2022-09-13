Yılmaz '9 ay değil 99 ay geçse iktidar olamazsınız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2022 yılı Eylül ayı toplantısının 1. oturumunda söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB’nin uçkunla mücadele ve mesire alanı çalışmalarında sınıfta kaldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin halk süt projesindeki rakamların gerçeği yansıtmadığını da dile getiren Başkan Yılmaz’ın gündeminde; Silivri Belediyesinin yaptığı İstanbul’un ilk Canlı Hayvan Pazarının yanında yapılması gereken mezbaha, parselasyon planlarının İBB’den ilçe belediyelerine devri ve çöp toplama maliyetlerinin vergilendirilmesi de yer aldı.

“UÇKUNLA MÜCADELEDE 3 YILDIR SINIFTA KALIYORSUNUZ”

İBB’nin uçkunla mücadele konusunda yetersiz kaldığını dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediye Meclis toplantısında CHP’li arkadaşlara Ağustos Böceği hikâyesi üzerinden eleştirilerim oluyor. Maalesef CHP’li arkadaşlar yazı da kışı da Ağustos Böceği gibi geçiriyorlar. Bütün yaz boyunca müşteri hizmetlerimize sivrisinek, sinek, haşere kadar gelen bir şikâyet olmadı. Özellikle dereleri, gölü, göletleri fazla olan ilçeler; Büyükçekmece, Şile ve Çatalca gibi ilçelerde de aynı şikâyetlerin alındığını biliyorum. İBB olarak uçkunla mücadelede 3 yıldır sınıfta kalıyorsunuz. Teklifimi yineliyorum; ilçe belediyelerine bu bütçeyi verin. İnanın ilçe belediyeleri kendi dinamikleriyle uçkunla mücadelede sizden daha başarılı olacaktır.” dedi.

“VATANDAŞIN NE HALDE OLDUĞU UMURUNUZDA DEĞİL”

İBB’nin dar gelirli vatandaşlar için sosyal tesisler hayata geçirmek konusunda yetersiz olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, “Biz her zaman İstanbul’da yaşayan bazı vatandaşlarımızın ekonomik sebeplerden dolayı yaz aylarında Çeşme’ye, Bodrum’a, Fethiye’ye, Ayvalık’a gidemediğini söyledik. Peki bütçesi olmayan İstanbullu vatandaşların denize girme hakkı yok mu? Bu vatandaşlarımızın piknik yapma hakkı yok mu? Vatandaşlarımızın hafta sonu aileleriyle stresten uzaklaşacakları, ormanda nefes alacakları, yürüyüş yapacakları alanlara ihtiyaçları var. İBB’nin sosyal amaçlı ücretsiz ya da Beltur’un içinde hizmet verdiği bir piknik alanı var mı? Yok. Peki vatandaşlarımızın poğaçasını yapıp, sarmasını sarıp, çayını alıp İBB marifetiyle soyunma odası, duşu, sosyal tesisleri ücretsiz olan bir plaja gitme şansları var mı? Yok. Çünkü yaptığınız bir tane bile plaj yok. Ben İstanbullu vatandaşlarıma sizi şikâyet ediyorum. İBB’ye 3 yıl önce 8 tane plaj yeri verdim. 8 tane halk plajını aynen Kadir Topbaş’ın Florya’da yapmış olduğu tesisler gibi yapın dedim ancak bir çalışma yapmadınız. Yani vatandaşın ne halde olduğu umurunuzda değil. Silivri Belediyesi bu yaz 2 tane plaj yaptı. Bir tanesi Silivri merkezde Kumluk mevkiinde, bir tanesi de Selimpaşa’ya yaptığımız İstanbul’daki tek kadınlar plajı. Önümüzdeki yaz 2 tane daha yapacağız. Buralarda tuvaletler, soyunma odaları ve duşlar ücretsiz. Çay 1 TL, kahve 3 TL, şezlong ise ücretsiz. Halkın paralarını 150 proje kampanyanızdaki LED Ekranlara, ses düzenine, çadır masraflarına harcayacağınıza İstanbul’da yaşayan dar gelirli vatandaşların hizmet alacağı sosyal tesislere harcayın.” diye konuştu.

“HALK SÜT KONUSUNUN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ”

İBB’nin halk süt kampanyasındaki rakamların doğru olmadığını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğiniz ilk günden beri vatandaşın derdiyle dertlenmeyen bir yönetim anlayışına sahip olduğunuz aşikâr. Algıyla, reklamla, ajansların yönettiği sosyal medya hesaplarıyla yapılmayanı yapılmış gibi gösteriyorsunuz. Ama yanlış hesaplarınız hep Bağdat’tan dönüyor. En büyük tarım projesi diye lanse ettiğiniz halk süt projesinden bahsetmek istiyorum. Dünyadaki tüm istihbarat örgütleri gelse bu projenizi çözemez. Ben ekonometri mezunuyum, matematikle aram iyi ama işin içinden çıkamıyorum. Verdiğiniz rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Ne sütün litre miktarı doğru ne verilen kişi sayısı doğru ne de alım yapılan çiftçi sayısı doğru! Halk süt ile önümüzdeki mecliste daha teknik ve detay sorularla bir soru önergesi vereceğiz. Mecrasında, alım yaptığınız çiftçiden dağıtımı yaptığınız ailelere varana kadar bu işin peşine düşeceğiz. Niye biliyor musunuz? Ben Silivri’nin köylerini hep geziyorum. Gezdiğim köylerin hiçbirinde İBB benden süt alıyor diyen kimseyi bulamıyorum. Bugüne kadar ben İBB’den süt alıyorum diyen bir anneye de rastlamadım. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açık çağrı; gelin, İBB olarak Silivri’de veya Çatalca’da süt alım şenliği yapın. Silivri’de 100 tane hayvancı sütünü halk süte teslim ediyor olsun biz de sizden özür dileyelim.” dedi.

“İBB SİLİVRİ’YE MEZBAHA NİYE YAPMIYOR?”

İBB’nin Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı yanında neden bir mezbaha yaparak hayvancılara destek olmadığını soran Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak İstanbul’da bir ilke daha imza attık ve ilçemize bir Canlı Hayvan Pazarı kazandırdık. Burada hayvanını üretenle satın almak isteyen kişiler bir araya geliyor ve pazarımızda alım satım yapılıyor. Amaçlarımızdan biri; aradan aracıları çıkarıp üreticiyle tüketicinin buluştuğu ve hem alıcının hem de satıcının kazandığı bir pazardı. Silivri’deki hayvancılarımız Canlı Hayvan Pazarının çok önemli olduğunu lakin burada bir mezbaha olmasının şart olduğunu söylüyor. Çünkü Silivri’de canlı hayvan satın alan bir kişi bunu kesime Esenyurt’taki mezbahaya götürüyor. Bu durumda 1 büyükbaş hayvanda 3 bin 500 ila 5 bin TL arasında bir zarar ediliyor. Bunu bu kürsüden 4. söyleyişim. Sayın İmamoğlu’na Silivri’ye geldiğinde de söylemiştim. Buraya lütfen bir mezbaha yapın. Şimdi ‘Sen niye yapmıyorsun Başkan’ diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Arkadaşlar mezbahaların yapımı ve işletilmesi İBB’nin görev sorumluluğunda. Bakın siyasi mülahaza yapmıyorum. İBB’ye gelin, Canlı Hayvan Pazarımızın yanına bir mezbaha yapın diyorum cevap vermiyorsunuz. O zaman bir A4 kağıdına imza atarak mezbaha yapma yetkisini Silivri Belediyesine devredin ben yapayım diyorum, yine cevap vermiyorsunuz. Silivri’deki Canlı Hayvan Pazarının yanına İBB niye bir mezbaha yapmıyor? Niye yapmakla arzulu olan Silivri Belediyesine bu mezbaha yaptırmıyor? Bu konudaki cevabınızı benden çok yarın oy istemeye gideceğiniz köylü, hayvancı, çiftçi bekliyor.” diye konuştu. Konuşması sırasında muhalefet sıralarından gelen ‘9 ay bekleyin iktidar olduğumuzda mezbahayı biz yaparız.’ ve ‘Çatalca’da mezbaha var o yüzden yapmıyoruz.’ sözlerine yanıt veren Başkan Yılmaz, “Silivri’deki hayvancıya 9 ay bekle ben iktidar olursam mezbahayı yaparım, olamazsam yapmam diyorsunuz. Bu kafayla 9 ay değil 99 ay geçse iktidar olamazsınız. Çatalca’daki kapalı mezbahaya ‘var’ diyorsunuz. Çatalca’daki mezbahanın yüzde 80’i AK Parti döneminde yapılmıştı. Yüzde 20’sini de siz ihale ettiniz. İhaleyi alan firma açamadı ve ihaleyi feshettiniz. Mezbahayı 3,5 yıldır kapalı tutuyorsunuz. Lafa gelince biz çiftçinin, hayvancının dostuyuz diyorsunuz ama Çatalca’ya, Silivri’ye bir mezbaha açmıyorsunuz.” dedi.

“İBB PLANLARI 1,5 YILDA ONAYLAYAMIYOR”

Parselasyon planları konusundaki yetkinin İBB tarafından ilçe belediyelerine devredilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “2005 yılında İBB parselasyon planlarında 18. madde uygulamalarını yapmak için yetkiyi ilçe belediyelerine vermiş. Yanılmıyorsam 2010 yılında da ilçe belediyelerinden yetkiyi geri almış. Yani biz 18. madde uygulaması yaptığımızda bunu İBB’ye onaya yolluyoruz. Bunda ne var diyeceksiniz! 7 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız bir 18. madde planı var. 15 aydır İBB’de. CHP’li Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Partili Belediye Başkanı Mesut Üner ve MHP’li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz parsel planlarının İBB yönetimi tarafından tekrar ilçelere verilmesini destekliyor. Bir plan 1,5 yıl İBB’de takılırsa biz bu kentlere hizmet edemeyiz. Bir de sitemim olacak; sanırım 1,5 yılı geçti 39 ilçe belediye başkanımız İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelemedi. Biz İstanbul’un hayrına olan konuları İBB ile görüşmek istiyoruz. Allah aşkına İBB de bu konuda üzerine düşeni lütfen yapsın.” diye konuştu.

“İBB ÇÖP TOPLAMA VERGİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Belediyelerin çöp toplama maliyetleri konusunda İBB’den destek alması gerektiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “İlçe belediyeleri personel maaşından sonra en fazla yoran şey kentteki evsel atıkların toplanması, yani çöp toplama işidir. 1 yılda çöp toplama işine 100 milyon TL ödeyen belediye de var, 50 milyon TL ödeyen de. Silivri Belediyesi, İstanbul’da çöpünü kendi imkânlarıyla toplayan ilk belediyedir. 2019 yılında görevi devraldığımda çöp toplama işi yıllık 18 milyon TL’ye yaptırılıyordu. Biz kendi imkânlarımızla toplayarak bu rakamı 4 milyon TL’ye indirdik. Yasa; büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine evsel atık toplama parası adı altında su kanalizasyon idarelerinin faturalarına ilave edilecek bir katkı payını alma hakkı veriyor. Silivri Belediyesinin nüfusu 210 bin. Yaz aylarında bu rakam 800 bine çıkıyor. Ben yaz aylarında çöp vergisi, evsel atık toplama vergisi almadan 800 bin nüfusun çöpünü topluyorum. Bu önümüzdeki süreçte sürdürülebilir bir durum değil. İBB’nin hızlı bir şekilde katı atık depolama vergisini ve ilçelere evsel atık toplama vergilerini gözden geçirerek bir tarife belirleyip bu vergileri bize vermesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.” dedi.