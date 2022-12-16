Yılmaz 'Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama tesisi Ülkemize hayırlı olsun'

Silivri’de dev bir yatırım daha hayata geçirildi. Kapasite artırma çalışmaları tamamlanan BOTAŞ Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin 2. fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Avrupa’nın en büyük olma özelliğine sahip doğal gaz depolama tesisinde yapılan çalışma ile 3,2 milyar metreküp olan depolama alanı 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp geri üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Tesis dünyada ve Avrupa’da gaz sıkıntısının yaşandığı bugünlerde Türkiye’nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8’ini karşılayabilecek. Tesisin elektrik ihtiyacı ise 4,2 megavat kurulu güce sahip olan rüzgâr türbini ile karşılanacak.

YILMAZ: “TÜRKİYE KABUĞUNU YIRTMAYA DEVAM EDİYOR”

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin Türkiye için önemine değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün Silivri’mizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle çok gurur verici bir yatırımı hep beraber hizmete açıyoruz. Bu yatırım; enerji krizinin, savaşların ve arz kırılganlıklarının yaşandığı bir ortamda Türkiye adına oldukça önemli. Türkiye her geçen gün daha sağlam bir şekilde ayaklarının üstünde durmaya ve kabuğunu yırtmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’nin enerji geçiş koridorunda ne kadar önemli bir ülke olduğunun ve Avrupa’ya enerji sevkiyatında merkez ülke olacağının altını çizdiği bir dönemde, Türk mühendisleri tarafından yapılan bu proje oldukça önemli. Herhangi bir doğalgaz krizi yaşansa bile bu tesis Türkiye’yi 9 ila 12 ay besleyebilecek bir kapasiteye sahip. Bu vesileyle ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, Türk mühendislerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor; tesisimizin milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

