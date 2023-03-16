Yılmaz: 'Böyle örnek köy olmaz'

Seymen Mahallesi’nde düzenlenen 2023 Paket Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Töreninde, Seymen Mahallesi Muhtarı Bahattin Gença’nın “Başkanım ara sokaklarımızda çok ciddi sorunlar var. Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Örnek Köy Projesinde buraları değerlendirmeye almadı. Topu Silivri Belediyesine atıyorlar. Siz de futbolu iyi biliyorsunuz ve bu topu iyi kullanırsınız diye düşünüyorum.” sözlerine cevaben açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İBB, Örnek Köy Projesi diye bir yola çıktı. Bir toplantı yaptık ve ben Örnek Köy Projesinden ne anlıyorsunuz dedim. Ardından şunu söyledim: Birincisi, Örnek Köy Projesinde yapmanız gereken, bu köyde tarihi yapılar varsa; camiler, daha önce yapılan medreseler, hamamlar vs. bu tarihi yapıları restore edin. İkincisi, köy meydanlarının, köyün altyapı çalışmalarının, kanalizasyonunun, suyunun, kaldırımının, bordürünün, asfaltının, yani köyde yürüdüğümüz alanların ve altının ihyasını yapın. Üçüncüsü, bu köylere, bu gençlere, bu hanımefendilere sosyal alanlar, spor salonları, mahalle evleri, çocuklarımızın oynayacağı parklar yapın. Dördüncüsü de bu köylere üretim adına ne yapacaksınız bana onu anlatın. Biz bu demirleri, bu tahtaları, bankları oturup yiyemeyiz. Bu köyler üretim adına ne alacak bu projeden diye sordum. Kesme Çiçek Kooperatifine diyebilecek misiniz süs bitkilerinizi ekin, alım garantili ektiriyorum. İBB’nin bütün park ve bahçelerinde Seymen’deki köylerin ürettiği çiçekler kullanılacak diyebildiniz mi? Diyemediniz. Kaldırım, bordür vs. iyi de, peki ya üretim? Bu köyde insan kalmazsa bu granit taşın, bu pergolanın ne anlamı var? Üretim yapmalıyız. Buradan çağrı yapıyorum; bizim de yetemediğimiz, yetmeye çalıştığımız konular var. Ama biz köylerdeki üretimi canlandırmaya devam etmeliyiz.” dedi.

“İŞ YAPMAYACAKSANIZ SÖYLEYİN BİZ YAPALIM”

Örnek Köy Projesi konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, “Köyümüzün bir futbol sahası konusu var. Muhtarım yakından takip ediyor ve biz de yakından ilgileniyoruz. Milli emlak arazisi burası ve Silivri Belediyesine tahsisini istedik, bekliyoruz. Tahsis gelir gelmez diğer köylere yapmış olduğumuz halı sahaları, soyunma odalarını, çocukların spor yapacağı basketbol sahalarını bu alana yapacağız. Muhtarım ara sokaklar çok kötü dedi. Şimdi siz Örnek Köy yapıyorsunuz. 4 yılın sonunda yaptığınız ana cadde, meydan ve bir avuç yer. E peki ara sokaklar ne olacak? Koskoca İBB’nin bütçesi bir Seymen köyünü ihya etmeye yetmiyor mu da Silivri Belediyesini işaret ediyorlar? Bir iş yapacaksanız buyurun yapın. Yapmayacaksanız da en başından yapmıyoruz deyin biz yapalım. Benim esasında heyecanlandığım konu bu köylerin tekrar üretmesi. Bu köyler üretime dönsün, bu köyler tekrar eski günlerine dönsün diye üretim modelinde bir destek yapıyoruz. Asfalt, kaldırım tabii ki en doğal hakkınız ama köydeki en önemli şey bu üretimin olması. Üretmedikçe yarın çocuklarınız bu köyde kalmayacak ki! Ya da çocuğunuzun beğendiği kız bu köye gelin gelmek istemeyecek ki! Niye? Bolluk yok, bereket yok, sosyal hayat yok diye. Örnek Köy demek yalnızca bir meydanı güzelleştirelim, köy kahvesinin önünü yapalım ve gerisini bırakalım ile olmaz. Biz spor sahasını da yapmaya talibiz. İBB ile görüştük onlar da yapmaya talip. Biz her türlü ortaklığa hazırız. Bizim bu konuda bir sıkıntımız yok. Buraya hizmet için geldik. Gelecek hizmeti engellemek için siyasi saiklerle ne fren oluruz ne de birilerine yokuş oluruz. Hep gaz oluruz, iniş oluruz, kolaylaştırıcı oluruz.” ifadelerini kullandı.

