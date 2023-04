Yılmaz: 'Bu kente hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum'

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, polis teşkilatının 178. kuruluş yılı nedeniyle jandarma, emniyet ve zabıta görevlileri ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi tarafından Palmiye Düğün Salonunda düzenlenen jandarma ve emniyet teşkilatı iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Telat Deniz, Silivri'de görev yapan polis, jandarma, zabıta personelleri ve aileleri katıldı.

YILMAZ: “SİLİVRİ İSTANBUL’UN EN HUZURLU 4. İLÇESİ”

İftar programında bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Konuşmama başlarken vatanımızın bölünmez bütünlüğü, huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan fedakâr, cefakâr, kahraman polis teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve 10-16 Nisan Polis Haftası’nı tebrik ediyorum. 2022 yılı istatistik verilerine göre Silivri, İstanbul’un 39 ilçesi arasında en az suç işlenen 4. ilçesi konumundadır. Bu huzurda polisimizin, jandarmamızın, zabıtamızın yani sizlerin gayreti ve özverili çalışmaları var. Bu nedenle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böylesine güzel ve huzurlu bir ilçede yaşamaktan, bu şehrin her biri birbirinden kıymetli insanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin daha konforlu, güvenli ve donanımlı binalarda görev yapabilmesi için yaptığımız girişimlerle Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız, İlçe Jandarma Komutanlığı binamız ve Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkezimiz hizmete açıldı. Sahil Güvenlik Binamız da tamamlandı. Bu hizmet binalarının hayata geçmesinde çok büyük emekleri olan, kapılarını her çaldığımızda kapıları bize ardına kadar açık olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ama çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayınızı ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.

TOĞAN: “BUGÜN GÖNÜLLER BİR OLSUN İSTEDİK”

Programda bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bugün hem polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü hem de polis haftası. O münasebetle polisimizi, jandarmamızı ve güvenlik mensuplarını hep birlikte ağırlamak için Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile görüştük. Bugün gönüller bir olsun istedik. Polisimiz ve jandarmamız Silivri’mizin asayişini ve güvenliğini temin etme noktasında büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Bu vesileyle güvenlik teşkilatlarımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.