Yılmaz 'Cezaevi lojmanlarını 36. mahallemiz ilan ettik'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cezaevi Lojmanlarında yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Yılmaz yapılan hizmetlerden bahsederek 'Silivri'nin 35 mahallesi var, Cezaevi Lojmanlarını 36'ncı mahallemiz ilan ettik' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 02.06.2022 21:29
  • Güncelleme: 02.06.2022 21:29
Yılmaz 'Cezaevi lojmanlarını 36. mahallemiz ilan ettik'

Kahvaltılı programlarda kadınlarla bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cezaevi Lojmanlarında yaşayan kadınları Kalepark Sosyal Tesisleri’nde misafir etti. Yılmaz, Cezaevi Lojmanlarını Silivri’nin 36’ncı mahallesi ilan ettiklerini belirterek; “Silivrimiz’de bir cezaevi yerleşkesi var.

Yılmaz 'Cezaevi lojmanlarını 36. mahallemiz ilan ettik'

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Özel konumundan dolayı fiziki olarak izole olan ancak çocukları, gençleri ve sizleri de olumsuz etkileyen bir yerleşke. Biz göreve geldiğimizde Cezaevi Lojmanlarını 36’ncı mahalle ilan ediyoruz dedik. Oradaki anneler, çocuklar, gençler izole bir hayat sürmemeli dedik. Diğer mahallelerimize sosyal ve kültürel olarak ne hizmet götürüyorsak oraya da götürmeliyiz diye konuştuk. Sinema oynatacaksak cezaevi yerleşkesinde de oynatacağız, tiyatroya diğer mahallelerden kadınlar, çocuklar gelecekse cezaevi yerleşkesinden de gelecek.

Yılmaz 'Cezaevi lojmanlarını 36. mahallemiz ilan ettik'

Kahvaltı yapıyorsak cezaevi yerleşkesinde yaşayan hanımefendilere de yapacağız dedik. Çocuklarımız spor etkinliklerinden yararlanacak, mesela anne-çocuk etkinliklerini geçtiğimiz yaz başlattık, cezaevi yerleşkemizde yaptık. Bu yaz devam edeceğiz. Yazlık sinemamızı da devam ettireceğiz. Mahallelerimize hangi hizmetlerimiz ulaşıyorsa cezaevi yerleşkesine, köylerimize de o hizmetler ulaşacak.

Yılmaz 'Cezaevi lojmanlarını 36. mahallemiz ilan ettik'

Park ve bahçelerle ilgili çalışmalarımızı yaptık, yeterli gelmediyse onlarla ilgili yeni çalışmaları da yaparız. Biz herkesin mutlu olduğu bir Silivri’yi inşa etmeye çalışıyoruz. Hiçbir mahalleyi ayırmadan, hiçbir mahalleyi öne almadan herkese aynı mesafede belediyecilik yapmaya çalıyoruz.” dedi.

Yılmaz 'Cezaevi lojmanlarını 36. mahallemiz ilan ettik'

Kahvaltıya katılan kadınlar, verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederek mahkumlar tarafından yapılan aynayı hediye ettiler. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

'Hevesleri kursağında kalacak'

‘Hevesleri kursağında kalacak’

Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

5
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

6
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

DAHA FAZLA
Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

'Yaman' Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

‘Yaman’ Muhtar adayı vaatlerini açıkladı