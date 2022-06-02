Yılmaz 'Cezaevi lojmanlarını 36. mahallemiz ilan ettik'

Kahvaltılı programlarda kadınlarla bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cezaevi Lojmanlarında yaşayan kadınları Kalepark Sosyal Tesisleri’nde misafir etti. Yılmaz, Cezaevi Lojmanlarını Silivri’nin 36’ncı mahallesi ilan ettiklerini belirterek; “Silivrimiz’de bir cezaevi yerleşkesi var.

Özel konumundan dolayı fiziki olarak izole olan ancak çocukları, gençleri ve sizleri de olumsuz etkileyen bir yerleşke. Biz göreve geldiğimizde Cezaevi Lojmanlarını 36’ncı mahalle ilan ediyoruz dedik. Oradaki anneler, çocuklar, gençler izole bir hayat sürmemeli dedik. Diğer mahallelerimize sosyal ve kültürel olarak ne hizmet götürüyorsak oraya da götürmeliyiz diye konuştuk. Sinema oynatacaksak cezaevi yerleşkesinde de oynatacağız, tiyatroya diğer mahallelerden kadınlar, çocuklar gelecekse cezaevi yerleşkesinden de gelecek.

Kahvaltı yapıyorsak cezaevi yerleşkesinde yaşayan hanımefendilere de yapacağız dedik. Çocuklarımız spor etkinliklerinden yararlanacak, mesela anne-çocuk etkinliklerini geçtiğimiz yaz başlattık, cezaevi yerleşkemizde yaptık. Bu yaz devam edeceğiz. Yazlık sinemamızı da devam ettireceğiz. Mahallelerimize hangi hizmetlerimiz ulaşıyorsa cezaevi yerleşkesine, köylerimize de o hizmetler ulaşacak.

Park ve bahçelerle ilgili çalışmalarımızı yaptık, yeterli gelmediyse onlarla ilgili yeni çalışmaları da yaparız. Biz herkesin mutlu olduğu bir Silivri’yi inşa etmeye çalışıyoruz. Hiçbir mahalleyi ayırmadan, hiçbir mahalleyi öne almadan herkese aynı mesafede belediyecilik yapmaya çalıyoruz.” dedi.

Kahvaltıya katılan kadınlar, verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederek mahkumlar tarafından yapılan aynayı hediye ettiler. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.