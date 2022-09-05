Yılmaz, CHP'lilere seslendi 'Verecek cevabınız yok mu?'

Silivri Belediye Meclisinin 2022 yılı Eylül ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, İstanbul’un gündeminin 3,5 yıldır faydasız tartışmalarla meşgul edildiğini ifade ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerini yerine getirmediğini söyledi. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer de, Silivri Belediyesi tarafından İBB’ye yer tahsisi yapılan Gümüşyaka’daki kreş çalışmalarının neden başlamadığını sordu. Konuyla ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Gümüşyaka’da kreşin bir an önce çalışmaların başlaması gerektiğini söyleyerek, Değirmenköy’de İBB’nin iptal ettiği kreş projesinin de hayata geçirilmesinin şart olduğunu söyledi.

YAZICI: “İMAMOĞLU İSTANBUL’A DEĞİL KENDİ KARİYERİNE YATIRIM YAPTI”

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, “İstanbul’da yaşananlardan her ilçemiz kendi payına düşeni alıyor ve etkileniyor. Dolayısıyla ilçelerimizi İstanbul’dan bağımsız olarak düşünmek ve öyle değerlendirmek çoğu zaman yetersiz kalıyor. İstanbul’un gündemi 3,5 yıldır boş ve faydasız tartışmalarla meşgul edilmiştir. İBB tarafından İstanbul için fayda sağlayan hiçbir yatırım ya da proje maalesef yoktur. Mesela İstanbul’da son 3,5 yılda herhangi bir ilçede planlanan devasa bir spor kompleksinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı tartışmaları yaşanmamıştır. Çünkü İBB tarafından başlatılan böyle bir yatırım yoktur. Mesela İstanbul’da son 3,5 yılda planlanan bir metro için yapılan bir kamulaştırma meselesi tartışılmamıştır. Çünkü İBB tarafından planlanıp başlanan yeni bir metro hattı yoktur. Mesela son 3,5 yılda İstanbul’un vizyonuna uygun devasa bir projenin yapılıp yapılmadığı tartışılmamıştır. Çünkü İBB’nin ve Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir projesi de maalesef yoktur. Peki bunlar konuşulmadığına göre geçen bu süre içerisinde ne konuşulmuştur? İBB Başkanının Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yapımını iptal ederek gerçekleştirdiği temel atmama töreni konuşuldu. Kar yağdı, mağdur olan binlerce İstanbullu değil İmamoğlu’nun yediği balık konuşuldu. Yağmur yağdı, evlerini su basan binlerce ailenin mağduriyeti değil, Sayın Başkanın işinin başında olup olmadığı konuşuldu. Yollarda kalan otobüslerde inip yürümek zorunda kalan İstanbullular değil, CHP’li bir milletvekiline yakınlığıyla bilinen firmaya verilen milyarlık ihaleler konuşuldu. Söz verildiği halde işinden ve ekmeğinden edilen on binlerce emekçinin mağduriyeti konuşuldu. Başkan İmamoğlu İstanbul’a değil kendi kariyerine yatırım yapmaya çalıştı.” diyerek yerel seçimlerden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vadettiği; kentsel dönüşüm, içilebilir musluk suyu, İstanbul’un kuzeyinde 70 km’lik yaşam koridoru, metro hatlarının iki katına çıkarılması, deniz ulaşımı için açılacak yeni hatlar, otopark kapasitesinin artırılması, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulması ve 150 kreş vaadi gibi birçok konuda çalışmaların yetersiz kaldığını ifade etti.

ÖLÇER’DEN İBB’YE: “GÜMÜŞYAKA’YA KREŞ SÖZÜNÜZÜ NEDEN YERİNE GETİRMİYORSUNUZ?”

Yazıcı’nın ardından gündem dışı söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Silivri Belediyesi tarafından yapılan yer tahsisine rağmen Gümüşyaka’da yapılması planlanan kreş sözünü neden yerine getirmiyorsunuz?” diyerek hem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hem de İBB yönetimini eleştirdi. CHP’li meclis üyelerine de takip etmedikleri düşüncesiyle atıfta bulundu.

BALCIOĞLU: “KREŞ KONUSUNDAKİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN SİLİVRİ BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDERİM”

Yazıcı ve Ölçer’in konuşması üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka’ya yapılması planlanan kreş konusuna değindi ve “Kreş konusuyla ilgilenen birim ile görüştüm. Proje ile ilgili revize çalışmalarının ve hafriyat çalışmalarının tamamlandığını bildirdiler. Jeolojik etüt raporu gereği uygulanması gereken zemin iyileştirme çalışmaları da halihazırda devam ediyor. Ben kreş konusunda iş birliği için Silivri Belediyemize teşekkür ediyorum.” dedi.

KIRKICI: “İSTANBUL’DA, FLORYA’DAKİ VİLLALAR KONUŞULUYOR”

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı’nın açıklamalarına yanıt vermek için söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, “Sayın Yazıcı İstanbul’da nelerin konuşulduğunu soruyor. Ben söyleyeyim; İstanbul’da İBB’nin AK Partili belediye başkanlarının kaldığı villaları kamuya kazandırdığı konuşuluyor. Florya’daki bu evler AK Partili 12 belediye başkanına tahsis edilmiş. Ben de Ekrem Bey’in yapmak istedikleriyle ilgili tartışmalar yapılabilmesini isterdim ama maalesef bunlardan zaman kalmıyor.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ’DAN İBB’YE: “GELİN, DEĞİRMENKÖY’DE 2 DERSLİKLİ BİR KREŞ YAPIN!”

Kırkıcı’nın ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Celalettin Bey objektif ve net sorular sordu. Siz de bu sorulara cevap verdikten sonra tabii ki kendisine sorular sorabilirsiniz. Ama siz Celalettin Yazıcı’nın sorduğu sorulara cevap vermeden polemik içerikli bu cevaplarla konunun üstünü örterseniz buradan verecek cevabınızın olmadığı anlamı çıkar. Ben, İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak cevaplarınızdan tatmin olmadım. İlçemizi ilgilendiren kreş konusuna değinmek istiyorum. Sefer Bey’in haklı bir serzenişi var. Biz, Ekrem Bey’in kreş vaadini yerine getirebilmesi için 4 tane yerin tahsisini yaptık. Yeni Mahalle’ye 8 derslikli bir kreş, Selimpaşa’ya 4 derslikli bir kreşimiz yapıldı. Ne hikmetse yüzölçümü ve nüfusu en az Gümüşyaka kadar olan Değirmenköy için verdiğimiz kreşin yerini uygun görmeyerek iade ettiler. Hem 150 kreşi yapamıyoruz, engelleniyoruz diyeceksiniz hem de size tahsis edilen kreş yerini geri iade edeceksiniz. Çok iyi hatırlıyorum CHP’li meclis üyelerimiz bu konunun takipçisi olacaklarını söylemişlerdi. Lütfen Değirmenköy’e bu kreşin yapımı için çaba sarf edin. Bize, Gümüşyaka’da 4 derslikli düşünülen kreşin 2 derslikli olarak yapılacağı ifade edildi. Gelin, Değirmenköy’e de 2 derslikli bir kreş yapın!” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU CİDDİ BİR HARCAMAYLA BAŞKANLIK KONUTU YAPTIRDI”

Kırkıcı’nın AK Partili belediye başkanlarına tahsis edildiğini iddia ettiği Florya’daki evlerle ilgili de konuşan Başkan Yılmaz, “İBB’nin Florya’daki sosyal tesislerin içerisinde yer alan konutların AK Partili belediye başkanlarına kullandırıldığı ile ilgili Süheyl Bey’in bir eleştirisi olmuştu. Yani bunu ortada bir usulsüzlük, bir yolsuzluk varmış gibi sunmak bana pek doğru gelmedi. Hakeza Sayın Ekrem İmamoğlu da Boğaziçi Üniversitesinin hemen bitişiğinden başlayıp Emirgan’a kadar inen bir korunun içerisine çok ciddi bir harcama yaparak Başkanlık Konutu yaptırdı. Bu da eleştirilebilir, sizin iddianız da eleştirilebilir ama bu bir yönetim biçimidir. Temsil makamlarının böyle alanları kullanabilmesi mümkündür.” dedi.

