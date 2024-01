Yılmaz'dan bir eser daha: Ömer Seyfettin kütüphanesi hizmete açıldı

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Yeni Mahalle Varnalı Caddesi Gülsen & Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi bünyesinde 400 metrekare alanda Ömer Seyfettin Kütüphanesi inşa edildi. Zemin, giriş ve asma kattan oluşan Ömer Seyfettin Kütüphanesinin içerisinde; 10.000 kitap, grup çalışma alanı, bireysel çalışma alanı ve 10 bilgisayardan oluşan dijital kütüphane bulunuyor. Silivri’ye kazandırılan kütüphaneyle birlikte Silivri’de yaşayan çocuklar ve gençler bilgiye çok daha kolay erişebilecekleri bir merkeze kavuşmuş oldu.

BAŞKAN YILMAZ: “BÜTÜN PROJE VE YATIRIMLARIMIZDA ÇOCUKLARIMIZA ÖNCELİK VERİYORUZ”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ‘Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir’ diyerek Silivri’de yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın eğitimi, sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışıyor; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle İstanbul’un en güzel ilçesi olan Silivri’mizi daha güzel ve daha yaşanabilir hale getiriyoruz. 400 metrekare alandan oluşan Ömer Seyfettin Kütüphanemizin açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Zemin, giriş ve asma kattan oluşan ve içerisinde 10.000 kitap bulunan kütüphanemiz, okuma alanları, bireysel çalışma alanları ve 10 bilgisayarlı dijital kütüphanesi ile hizmet verecek. Öncelikle kıymetli iş birliği ve desteklerinden dolayı Gülsen Hanım, Ökkeş Bey ve Nakipoğlu ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Merhum Ömer Seyfettin ‘Yeni Lisan’ isimli makalesinin sonunda gençliğe şöyle seslenmiştir; ‘Ey Gençler, sizi bekleyen vazifeler pek ağırdır. Siz bütün dünyaca silinmek istenilen bir milleti kurtaracaksınız. Uyanınız, galebe için düşmanlarınızı tanımak lazımdır’ Sadece düşmanı değil, kendimizi de tanıyıp bileceğiz. Zira insanın kendisini tanıması irfandır, çevreyi tanıması ilimdir. İlmi bilen aldanmaz, imanı bilen aldatmaz ve kendini bilen aldatılamaz. Bilgi, görgü ve tecrübeyle vasat bulan şuur, sadece bu çağın değil, her çağın söylem ve eylem deposudur. Şuurlu insan, kendini sürekli aşma kararlılığı, hayatın gerçekleriyle sürekli güncelleme kabiliyeti gösteren insandır. Şuur varsa, yılgınlık kaybolur. Şuur varsa, çılgınlık dizginlenir, taşkın heyecanlar frenlenir, denetimsiz ve kontrolsüz hevesler gemlenir. Ufuk ve milli gurur sahibi Türk gençliği istikbalin mesajı ve istiklalin meşalesidir. Bu mesaj silinmeyecek, bu meşale sönmeyecektir. Silivri Belediyesi olarak bütün proje ve yatırımlarımızda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza öncelik veriyoruz. Silivri Belediyesinin marifetiyle Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle Eğitim Akademisi, yine Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle sürdürdüğümüz Güzel Sanatlar Akademisi, yeni okullar ve kreşler, müzeler, parklar, yeşil alanlar, yüzme havuzumuz başta olmak üzere spor yatırımlarımız bu gayretlerimizin bir göstergesidir. Ancak özellikle ifade etmek isterim ki; ilçemizde kütüphane konusunda büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Buradan sormak istiyorum; bizden önceki 10 yıl bu ilçeyi yönetenler bu şehre kaç tane kütüphane yapmışlar? Barış Manço Çocuk Kütüphanemizi ve Vega AVM etkin kütüphanemizi hizmete sunduk. Bugün de Ömer Seyfettin Kütüphanemizi hep birlikte açıyoruz. 12 köy kütüphanemizin yanı sıra, 300 araçlık otoparkımızın teras katında yapımına devam ettiğimiz Etüt Merkezi ve Gençlik Kütüphanesi, Millet Bahçesi Millet Kütüphanesi, İlçe Kaymakamlığı binasında yapacağımız Şehir Kütüphanesi ve sahildeki kitap kafemizle birlikte 19 kütüphaneyi sizlere hediye ediyoruz” dedi.

“GELECEK SEÇİMLER İÇİN DEĞİL GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Çocuklarımız için, gençlerimiz için yaptığımız hizmetleri ve destekleri çok kısaca anlatmak istiyorum. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Üniversite Sınavları için Ücretsiz Etüt Merkezi açtık. 2 yıldır Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle devam ediyoruz. Yine Kadir Has Üniversite iş birliğiyle her yıl ücretsiz yabancı dil kursları açıyoruz. Üniversite 1.sınıfa başlayan öğrencilerimize her yıl 750 TL “Üniversiteye hoş geldin” teşvik desteği veriyoruz. Belli bir başarı oranını yakalamış üniversite öğrencilerimize her ay 750 TL burs veriyoruz. 50 öğrenciyle başladık ve şu an 500 öğrenciyle devam ediyoruz. Her ay 750 TL yıllık 7.500 TL öğrenci bursumuzu 500 öğrencimizle paylaşıyoruz. Üniversite ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının başvuru harçlarını her yıl biz karşılıyoruz. Her yıl 1.sınıfların 1.100 öğrencimizin bir yıl boyunca okul çantalarını biz alıyoruz. Sosyal Marketimizin tespitleriyle ilkokul 1, ortaokul 1 ve lise 1.sınıflarımızın okul formalarını biz karşılıyoruz. Kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla Silivri’de hayat var derken bunu boş bir slogan olarak söylemiyorduk. Silivri’nin kültürüne, eğitimine ve tarihi mirasına da yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Mübadele Müze Evinin açılışı, Fotoğraf Kamera ve Yeşilçam Müzesinin açılışı ve birkaç ay sonra yapacağımız sürpriz dokunuşlarla yine Silivri’ye gelen misafirlerimizi, Silivri’deki esenlikleri ve Silivri’nin tarihi dokusuyla karşılaşacakları mekanları Silivri’mize hediye etmeye devam edeceğiz. Uzun lafın kısası biz Silivri ile yatıp Silivri ile kalkmaya, gece uyumadan gündüz yorulmadan bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmeye ve hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Son açılışlarımızda ifade ettiğimiz bir husus var. Silivri Belediyesi olarak biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz” diye konuştu.

COŞKUN YILMAZ: “BAŞKANIMIZ SİLİVRİ’DE ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPIYOR”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Önce Nakipoğlu ailesini tebrik ederek söze başlamak istiyorum. Onlara çok teşekkür ederiz. Silivri çok bilinmese de tarihi öneme sahip bir yerleşim alanıdır. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bütün gücü, kuvveti ve elinden gelen tüm imkanlarıyla Silivri’nin tarihini, kültürünü ve yaşayan insanların huzurunu sağlıyor. Başkanımız çok güzel hizmetler yapıyor. Burada güzel bir iş birliğini görüyoruz. Bu kütüphanenin kazandırılmasına emek ve gönül veren herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DEMİR: “BU KADAR KÜTÜPHANESİ OLAN İLÇEMİZ AZ ÇOK”

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Müdür Yardımcısı Mehmet Demir, “Bugün sadece duvarla çevrili bir mekânın açılışını yapmıyoruz. Bu kütüphane bilginin ışığını yaymak, merakı beslemek ve toplumumuzun tüm kesiminden insana erişilebilir bir bilgi kaynağı sunmak için bir merkez oluşturduk. Burası öğrenme yolculuklarının başlangıcıdır. Kütüphaneler bilgi ve bilgelik kaynağı olmanın yanı sıra toplumları güçlendiren ve geliştiren merkezlerdir. Bu nedenle kütüphanelerin varlığı ve erişilebilirliği bir toplumun ilerlemesinde ve bireylerin gelişmesinde büyük önem taşır. Silivri halkı kütüphane anlamında çok şanlı. Bu kadar kütüphanesi olan ilçe sayımız çok az. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a Barış Manço Kütüphanesi, Ömer Seyfettin Kütüphanesi ve bu külliyeyle ilgili yaptıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ömer Seyfettin Kütüphanesinin açılış törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrencilerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri toplu olarak kurdele kesimi gerçekleştirdi. Daha sonra hep birlikte Ömer Seyfettin Kütüphanesi gezildi. Tören kütüphane gezisinin ardından sona erdi.