Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çağrıbeyspor'un maçına giderek şampiyon sporculara moral verdi.
Silivri Alibey Kapalı Spor Salonu’nda sezonun ilk karşılaşması olan Türkiye 2. Voleybol Ligi kapsamında Çağrıbeyspor – Ayvalıkgücü karşılaşmasını izlemeye giden Yılmaz, Çağrıbey’in 3-0 mağlup olduğu karşılaşma sonucunda sahada voleybolcu kızlarla bir araya geldi.
Başkan Yılmaz, voleybolcu kızlarla konuşarak "...Sizinle gurur duyuyoruz; Silivri halkı arkanızda, Silivri Belediyesi arkanızda… Hiç merak etmeyin ben sonuna kadar arkanızdayım, yanınızdayım..." dedi.