Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çağrıbeyspor'un maçına giderek şampiyon sporculara moral verdi.

Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Alibey Kapalı Spor Salonu’nda sezonun ilk karşılaşması olan Türkiye 2. Voleybol Ligi kapsamında Çağrıbeyspor – Ayvalıkgücü karşılaşmasını izlemeye giden Yılmaz, Çağrıbey’in 3-0 mağlup olduğu karşılaşma sonucunda sahada voleybolcu kızlarla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, voleybolcu kızlarla konuşarak "...Sizinle gurur duyuyoruz; Silivri halkı arkanızda, Silivri Belediyesi arkanızda… Hiç merak etmeyin ben sonuna kadar arkanızdayım, yanınızdayım..." dedi.

Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti
Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti
Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti
Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti
Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti
Yılmaz'dan Çağrıbey'e moral ziyareti