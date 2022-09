Yılmaz'dan CHP İlçe Başkanı Esen'e 'İnsanın İçinde Biraz Allah Korkusu Olur'

Silivri Belediye Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, Silivri Belediyesi ve çalışanlarına yöneltilen iddialarla ilgili konuştu. CİMER’e yapılan bir şikâyeti referans alınarak, Silivri Belediyesinin ürettiği tarım ürünlerinin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları tarafından Silivrililere satıldığı suçlamalarının yapıldığını ifade eden Başkan Yılmaz, şikâyeti yapan kişinin belediyeye dilekçe yazarak iddialarının asılsız olduğunu söylediğini ve özür dilediğini açıkladı. Başkan Volkan Yılmaz, CHP ilçe başkanı Berker Esen’in özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

“TÜRKİYE’DE ÖRNEK ALINAN BİR HALE GELDİK”

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Tarımsal üretimimizden elde edilen ürünlerin çiftçilerimize dağıtılmasıyla ilgili konuşmak istiyorum. Biz, 2019 yılında göreve geldiğimizde tarım ve hayvancılığın Silivri’nin marka değerlerinden bir tanesi olduğunu söylemiştik. İstanbul’un yanı başındayız. Tarım ve hayvancılık yapmamız gerekiyor. Çiftçinin girdi maliyetleri, üretimden kopuşu ya da kendini topraktan uzaklaştırması, imar beklemesi, imarlı alanların tarım alanlarından daha değerli olması gibi nedenlerle tarım ve hayvancılıktan vazgeçen hemşerilerimizi tarıma yönlendirmemiz gerekiyordu. Silivri Belediyesi olarak bu konuda aktör olmamız gerektiği, öncü, örnek ve önder projelerle çiftçiye soluk, nefes ve omuz vermemiz gerektiğini düşünerek 300 dönüm arazimizde bir serüvene başlamıştık. 300 dönüm ile başladığımız serüven bugün 3 bin 600 dönüme ulaşarak tüm Türkiye tarafından örnek alınır hale geldi. 20 milyon TL’nin üzerinde ayni yardım büyüklüğüne ulaştık.” diye konuştu.

“BİZDE ART NİYET VE PARTİZANLIK ASLA OLMAZ”

Konuşmasının devamında CHP Silivri İlçe Başkanlığının, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelinin üretilen tarım ürünlerini Silivrili vatandaşlara sattığı iddialarıyla ilgili konuşan bulunan Başkan Yılmaz, “CHP İlçe Başkanlığı geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaptı. Ben genelde İlçe Başkanlığının yaptığı açıklamalara yanıt vermiyorum lakin belediyenin ve belediyedeki mesai arkadaşlarımın çok çirkin ifadelerle itham altında bırakılması ve suçlanması nedeniyle açıklama yapma gereği duydum. Bu nedenle herkes kulaklarını açsın, iyi dinlesin. Biz söyleyeceklerimizi söyleyelim. Ondan sonra söylemek istedikleri bir şey olursa hodri meydan! İstedikleri mecrada, istedikleri kanalda bu konuları tartışmaya hazırız. Bu arkadaşlar ‘Silivri Belediyesine ait kaç adet tarla vardır?’ diye sormuşlar. Şimdi burada 13 CHP’li meclis üyesi var. Emlak İstimlak Müdürlüğüne bir yazı ile veya sözlü bir taleple belediyeye ait kaç tane tarla olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunu basın toplantısı yoluyla sormanıza gerek yok. 10 yıl bu belediyeyi yönetip Silivri Belediyesinin kaç tarlası olduğunu da öğrenememişseniz bunun sorumlusu da ben değilim. Ama sorunuza cevap vereceğim: Silivri Belediyesinin 3 bin 506 dönüm ve 145 parça ektiği, diktiği arazisi var. Bu arazilerin 1.133 dönümü Silivri Belediyesinin tapulu alanıdır. 2 bin 373 dönüm arazi de kamu alanı olan, terkler olan ve yeşil alanlar olan arazilerdir. TÜRAM’ın arazisi de bunlardan bir tanesidir. Yani toplam 3 bin 506 arazide tarım ve hayvancılık yapıyoruz. İkinci soru ise ‘Bu tarlalara hangi ürünlerden ne kadar ekilmiş ve ne kadar ürün elde edilmiştir?’ sorusudur. Onlar yalnızca geçtiğimiz yılı sormuş ama ben daha da aydınlanmaları için 2020, 2021 yılı rakamlarını ve 2022 yılı tahmini rakamları paylaşacağım. 2022 yılında 2050 paket ayçiçek tohumu dağıtacağız. 2020 yılında 10 bin litre, 2021 yılında 45 bin 210 litre ayçiçek yağı dağıttık. 2022 yılında bu rakamı 100 bin litreye çıkarmayı hedefliyoruz. 2022 yılında 10 bin balya yem bezelyesi dağıttık. 2020 yılında 5 bin 500 balya, 2021’de 47 bin balya saman dağıttık. 2022 yılında bu rakamı 90 bine çıkaracağız. 2021 yılında 725 paket, 2022 yılında 500 paket mısır silajı dağıttık. 2020 yılında 1.000 kg, 2021 ve 2022 yıllarında ise 3 bin 500’er kg yaş sebze ve meyve dağıttık. 2020 ve 2021 yıllarında 450’şer kg, 2022’de ise 400 kg. bal üretiyoruz. Silivri’nin tanıtımında kullandığımız paketli hediyelik ürünler olan çay, salça, reçel ve benzeri ürünlerden 2020 yılında 5 bin adet, 2021 ve 2022 yıllarında 15 bin adet ürettik. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 500’er kg. nohut ürettik. 2020 yılında 1 ton kuru fasulye ürettik. Üçüncü soru ‘Bu tarlalardan kaçı Silivri Belediyesi tarafından ekilmekte, kaçı icara verilmektedir?’ Ecrimisil alınan arazilerimiz 34 adet, 847 dekar ve bundan elde ettiğimiz gelir 1 milyon 107 bin TL. Kiraya verilen arazilerle ilgili 2019 sonrası 20 adet ihaleye çıkmışız. Yaklaşık 1000 dekar. Buradan da belediye olarak 749 bin TL gelir elde etmişiz. Dördüncü soru, ‘Elde edilen ürünlerin vatandaşımıza dağıtımı ve bunun kriterleri nasıldır?’ Şimdi tekrar söylüyorum; biz muhtarlarımızdan listeler istiyoruz. Şunu da söylüyoruz; dar gelirli eken, diken, üreten, alın terini bu toprağa döken herkesin tohum, saman, silaj ve ayçiçek yağlarından faydalanmasını istiyoruz. Lakin ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kıt. Dar gelirliden başlıyoruz yettiği yere kadar. Burada aksaklıklar, eksiklikler olabilir mi? Olabilir. Ama burada art niyet, partizanlık, siyasi karar asla olamaz. Kimsenin cinsiyetine, rengine, mezhebine, partisine bakmıyoruz. Köy muhtarlarımız listeleri veriyor. Bu konuda muhtarlarımızdan da bilgi alabilirsiniz.” dedi.

“MANTIKSIZ VE DELİ SAÇMASI BİR SORU”

İddialara yönelik açıklamalarını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Bu konuda içimizi acıtan, vicdanımızı sızlatan, basın açıklaması yapanın adına üzüldüğümüz bir konu da ‘CİMER şikâyeti ve yerel basın haberleri suç duyurusu olarak kabul edilerek Silivri Belediyesi ilgili müdürlüklerince herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur?’ sorusudur. CHP, Cumhuriyet ile yaşıt bir partidir. Kuruluş felsefesinde Cumhuriyet’in ilkeleri ve Türk milliyetçiliği fikriyatı vardır. Buna rağmen CHP’nin geldiği nokta işte tam olarak budur. CHP’nin kurumsal kimliğinin temsil edildiği ilçe başkanının ifadeleri şöyledir: ‘Son dönemlerde basında ve kamuoyunca sıkça dile getirilen O.Y. isimli bir vatandaşımızın 24.02.2022 gün ve sayılı CİMER başvurusu ile Silivri Belediyesinde oluşmuş bir grubun Silivri halkının malı olan tarımsal ürünleri örgütlü bir şekilde zimmetlerine geçirerek sattıklarını öğrenmiş bulunuyoruz.’ Yani koskoca CHP ve ilçe başkanı bir CİMER şikâyetini referans alıyor ve doğru kabul ediyor. Ya Allah aşkına aklıselim bir insana, bir partilisine, bir parti büyüğüne danışmaz mı insan? Bu şikâyeti yapan in midir, cin midir, meczup mudur, şahsi kin ve nefretle bunu yapmış mıdır yapmamış mıdır? Bu hangi vicdana sığar? İnsanın içinde biraz Allah korkusu olur. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki arkadaşlarım bir örgüt kurmuş, bu tohumları, samanları, silajları zimmetine geçirerek örgütlü bir şekilde satmışlar. Peki o zaman bizim dağıttıklarımız ne? Açıklama şöyle devam ediyor: ‘Silivri Belediye Başkanı veya idare olanlardan haberdar ise kötü, değillerse daha kötü. Vahim hadiselerle ilgili belediye birimlerinin müracaatı üzerinden 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapıp yapmadıklarını, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını CHP ilçe başkanı olarak Silivri halkı adına soruyoruz.’ Siz bu soruyu Silivri halkı adına soramazsınız. Böyle mantıksız, saçma sapan, deli saçması bir soruyu ancak partiniz adına sorarsınız.” ifadelerini kullandı.

“MESAİ ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLENECEK”

CİMER’e şikâyette bulunan vatandaşın Silivri Belediyesine bir dilekçe yazarak iddialarının asılsız olduğunu söylediğini ve özür dilediğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “O.Y. diye tabir edilen kişinin belediyemize vermiş olduğu bir dilekçe var. Bu dilekçede ‘Kurumunuz adına verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.’ diyor ve şunu söylüyor: ‘Şikâyeti yapan O.Y. isimli kişi benim. Bu iddialar ve şikâyetler bir Silivri Belediyesi personeli ile aramda yaşanan husumetten dolayıdır ve asılsızdır. Şimdi ne yapacak bu CİMER şikâyetini referans alan ilçe başkanınız? Ne yapacak biliyor musunuz? Benden değil ama benim mesai arkadaşlarımdan özür dileyecek. Kendisine bu dilekçeyi yollayacağım. O da nasıl kamuoyunu bilgilendirdiyse, bize sorduysa benim Tarımsal Müdürlüğündeki her biri birbirinden kıymetli çalışma arkadaşlarımdan özür dileyecek. Özür dilemezse her platformda müfteri olduğunu, iftiracı olduğunu ve gıybetçi olduğunu söyleyeceğim. Bu arkadaşlarımızın her birinin çocukları, eşi, komşusu var. Çamur at izi kalsın siyaseti yapıyorsunuz. Ne için? Volkan Yılmaz’ı aşağı çekmek için. Arkadaşlar ortada duruyoruz. İcraatlarımız ortada. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar izansızlık insanın aklına, hayaline sığmıyor. Bu kadar kötü duyguları içimizde nasıl biriktirdik biz? Bir şikâyet dilekçesiyle hırsız, örgütlü yapı, çete ve zimmetine para geçirme ile bir insan suçlanabilir mi?” diye konuştu.