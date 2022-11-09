Yılmaz'dan CHP'lilere: 'Doğruların yüzünüze çarpılacağını bilerek konuşun'

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, AK Parti Meclis Üyeleri Celalettin Yazıcı ve Filiz Güler’in gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Silivri’de vadetmesine rağmen gerçekleştirmediği hizmetler vardı. Konuyla ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Gümüşyaka’ya bir türlü yapılmayan kreş ve 3,5 yıldır denize akmaya devam eden lağım suları üzerinden İBB’yi ve CHP’li meclis üyelerini eleştirdi.

BARLAS: “SİLİVRİ’YE HİZMET GELMESİN DİYE Mİ ÇABA SARF EDİYORSUNUZ?”

Meclis gündemi öncesinde grubu adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, “CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen verdiği basın demecinde Silivri için yapılması planlanan marina projeleri hakkında ‘Ortaklarınızla marina diye yola çıktığınız Gümüşyaka’ya balıkçı barınağı projesi ne durumda? Mutlu musunuz Gümüşyakalı hemşehrilerimiz?’ gibi sorular sormuş. Bu konuyla ilgili AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz gereken açıklamaları yaptı. Ben de görüş bildirmek istiyorum. Marina projesi ile ilgili ÇED raporuna İBB yönetimi olumsuz görüş bildirerek bu süreci baltalamıştır. Tıpkı Boğluca Deresi ıslah çalışmalarında birbirlerine tapu devredip süreci olumsuz etkiledikleri gibi. Çok merak ediyorum; sizler Silivri’ye hizmet gelmesin diye mi çaba sarf ediyorsunuz? Ayrıca bir bölgeye balıkçı barınağı yapılabilmesi için ilk önce kooperatif kurulması gerekiyor. Gümüşyakalı hemşehrilerimiz merak etmesinler; biz Cumhur İttifakı olarak, bir su ürünleri kooperatifi kurulması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz, Gümüşyaka için gerekeni yapıyoruz. Fakat İBB yönetimi 3,5 yıldır bir kreş dahi yapamadı. Hâlâ lağım suları Gümüşyaka’da denize akıyor.” dedi.

BALCIOĞLU: “EKONOMİK DURUMLAR NEDENİYLE ÇALIŞMALAR SEKTEYE UĞRUYOR”

Barlas’ın açıklamalarına cevaben söz alan CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, “CHP’nin yönetim sisteminde hiçbir zaman vatandaşa yapılacak hizmetleri engelleme kültürü olmamıştır. Teknik konularını bilmediğimiz bir süreç hakkında siyasi görüşler vererek, teknik personelleri baskı almak gibi bir kültürümüz de yok. Kreş konusu geçen mecliste de gündem olmuştu. Orada hafriyattan dolayı süreçte bir sorun yaşanıyor. Gümüşyaka sahilinde yaşanan lağım sorunuyla ilgili İSKİ’nin yapmış olduğu çalışmalar son aşamaya gelmiş durumdadır. Bu konular bildiğiniz gibi hep ekonomik durumlarla ilgilidir.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “GÜMÜŞYAKA’DAKİ KREŞ VE LAĞIM SUYU SORUNLARINI ÇÖZEMEDİNİZ”

Balcıoğlu’nun açıklamalarını değerlendiren ve söze “Mazeretim var, asabiyim ben!” diye atıfta bulunarak başlayan Başkan Yılmaz, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi de ifade etti: Silivri Belediyesi kreş talebimize en yakın davranan ve en hızlı tahsis yapan ilçe oldu dedi. Fakat bizim hızımızı ve iyi niyetimizi İBB’nin çalışmalarında maalesef göremedik. 3,5 yıldır Gümüşyaka’da bırakın kreş yapmayı temeli dahi atamadınız. Öyle görünüyor ki bu kreşin açılışını Cumhur İttifakı bir belediye başkanı yapacak. 8 derslikliydi 4’e düşürdünüz. Daha sonra 2’ye düşürdünüz. İnanın utanmasam, bu işe siyaset karıştı denmeyecek olsa tahsisi iptal eder ve o 2 derslikli kreşi 3 ayda Gümüşyaka’ya yaparım. Bakın, Gümüşyaka’da park ve yeşil alan olan bu yeri İBB’ye tahsis ettik ve şu an Gümüşyaka’da yaptığımız halı sahayı, satabileceğimiz konut imarlı bir arsanın üzerine yapıyoruz. Siz böyle bir ilçe belediyesi bulamazsınız. Bundan da önemlisi 3,5 yıldır Gümüşyaka’dan denize gürül gürül lağım akıyor. Hâlâ çözemediniz. İnşallah bu kreş konusunu ve lağım sorununu kısa zaman içinde çözersiniz ve burada bir daha bize bu konularla ilgili soru sordurmazsınız.” diye konuştu.

BALCIOĞLU: “ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK”

Açıklamalar üzerine söz alan Bora Balcıoğlu, “20-25 yılda yapamadıklarınızı bizden 3 yılda yapmamızı bekliyorsunuz. Elimizde bir sihirli değnek yok ki her şeyin gerçekleşmesini sağlayalım. Ancak müsterih olun çalışmalarımız devam ediyor. Silivri’mize yatırım yapıyoruz. Selimpaşa’daki kavşak projesi ile ilgili geçen mecliste de konuşmuştum. Ben bu yatırımın 600 milyon TL olduğunu söylemiştim ama 500 milyon TL’ye yakınmış. Başkanım siz bu projeye 60 milyon TL dediniz. Siz devlet hastanesinin yan tarafında kaldırım taşı vs. gibi bir projeye 60 milyon TL’lik ihale açtınız. Selimpaşa’daki proje ile bu proje aynı mı? İsterseniz bir yan yana getirip bakalım.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ BELEDİYESİNİN İHALELERİNDEN BİHABERSİNİZ”

Balcıoğlu’na yanıt veren Başkan Yılmaz, “Bora Bey her ne kadar uzun yıllar mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı yapmış olsa da rakamlarla arasının iyi olmadığı aşikâr. Bakın EKAP diye bir kurum var. Kamu ihaleleri bu sitede yayınlanıyor. İhaleler yapılırken ve yapıldıktan sonra tutarları da burada yayınlanıyor. İBB’nin Selimpaşa kavşak işinin ihalesi 60 milyon TL’ye yapılmış. Siz geçtiğimiz mecliste Silivri Belediyesinin bütçesinden daha büyük bir yatırım Selimpaşa’ya yapılıyor demiştiniz. İnşallah bu söylediğiniz doğru değildir. Silivri Belediyesinin bütçesi 725 milyon TL. Eğer Selimpaşa’daki çalışma bunun üzerinde bir rakama yapılıyorsa orada büyük bir vurgun var demektir. Ki ifade ettiğiniz gibi değil. Silivri Belediyesinin Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanındaki ihalesi yaklaşık 20 milyon TL, 60 milyon TL değil. Nasıl ki İBB’nin ihalelerinden bihaber iseniz Silivri Belediyesinin ihalesinden de bihabersiniz. 20 milyon TL’ye yapılan muhtelif parklardır. Sadece Boğluca Deresinde o para harcanmayacak ve başka parklarda da kullanılacaktır. Bunları söylerken doğruların yüzünüze çarpılacağını bilerek söyleyin.” ifadelerini kullandı.

YAZICI: “SÖZLERİNİZİN YÜZDE 10’UNU YERİNE GETİRSENİZ SİZİ BAŞARILI SAYARIM”

Balcıoğlu’nun açıklamalarına cevaben söz alan AK Parti Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, “Bırakın 20-25 yılı siz öncelikle söz verdiğiniz işleri bitirin. Kimse sizden başka bir şey beklemiyor. Geçen gün Bora Bey, İBB’nin verdiği sözlerin yüzde 60-70’ini tuttuğunu söyledi. Mesela senede 100 bin konut sözü vardı, bitti mi? Mesela denizaltı ile yolculuk sözü verilmişti. İçinizde denizaltı ile yolculuk yapan var mı? Eften püften şeyler dışında biten bir şey yok. Sizden 20 senelik hizmet bekleyen yok. Sadece söz verdiklerinizin yüzde 10’unu yapsanız ben sizi başarılı sayarım.” diye konuştu.

GÜLER: “İKİ PARK BİR BAHÇE, GERİSİ DAVUL EĞLENCE”

Bora Balcıoğlu’nun konuşmasında sarf ettiği “20 yıldır hiçbir şey yapmayan bir AK Partili İBB” sözlerine cevap veren AK Parti Meclis Üyesi Filiz Güler, “Evinizde şu an neyle ısınıyorsunuz Bora Bey doğalgaz ile değil mi? Bunu kim getirdi? Silivri İBB’ye bağlandıktan 2 yıl sonra, 2005 yılında AK Partili belediye getirdi. Köylere giden yollardaki asfaltları kim döktü? AK Partili İBB. Siz 10 senede CHP’li bir belediye olarak Silivri’ye ne yaptınız? İki park bir bahçe, gerisi davul eğlence! Bir de Gümüşyaka’daki kreş konusuna değinmek istiyorum. İBB Başkanınızın Haliç’te kendisi ve eşinin oynaması için kurduğu tenis kortunun maliyetine Gümüşyaka’daki kreş bitirilebilirdi. Metrolar yapılmıyor öyle mi? Biz mi yapmadık? Sizin İBB Başkanınızın Silivri’de metro isteyen bir genç kızımıza, ‘Silivri o yükü kaldıramaz. Silivri’ye metro çok bile!’ demesini de izah edersiniz bir ara. Biz 3,5 yıl oldu İBB neler yapacak diye bekliyoruz. 25 yıl boyunca yapılanları ise vatandaşlarımız görüyor.” dedi.