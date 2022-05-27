Yılmaz'dan Gençlere Eğitim Mesajı

Silivri Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltılı toplantılarda Küçüksinekli, Büyüksinekli, Semizkumlar ve Alipaşa mahallelerinde ikamet eden kadınları misafir eden başkan Volkan Yılmaz özellikle kadınların çocuklarıyla ilgili gelecek kaygısını ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek; “Silivri’nin unutulan mahallelerini, köylerini herkesi kucaklayarak, hiçbir ayrım yapmadan, huzurlu ve mutlu bir kenti yaratacağız dedik. Pandemiden dolayı bir araya gelemedik ama bundan sonra bu açığı kapatacağız. Kültür gezileri devam edecek, sanat, tiyatro, kahvaltılar devam edecek. Her zaman sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için Selimpaşa’da Nişantaşı Üniversitesi ile işbirliği yaparak sanat akademisi açtık. Bu yaz spor okullarımız başlayacak. Kadir Has üniversitesi ile bir protokol yapmak üzereyiz. İnşallah yaz aylarında bilgisayar ve yabancı dil kurslarımızı hayata geçireceğiz. Silivri’de oturup üniversiteyi kazanan tüm gençlerimize 500 TL burs verdik. Gençlerimizin üniversite sınavına giriş ücretlerini ödedik. Okudukları üniversitelerde başarılı olan ancak maddi imkanları yeterli olmayan Silivrili gençlere daimi bir burs ücreti verilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki gençlere yaptığımız yatırım bu ülkenin yarınlarına yapılıyor.” dedi.

“KIRSAL MAHALLE YASASI’NIN UYGULANMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Ocak ayında yürürlüğe giren “Kırsal Mahalle Yasası”nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmadığına dikkat çeken Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; “Eskiden bir yasa vardı. Bu yasayla büyükşehir kapsamında köylerde yaşayan vatandaşlarımızın su faturaları merkezde yaşayanların dörtte biri oranında geliyordu. Ama bu yasadaki 5 yıllık süre dolunca bu durum ortadan kalktı. Silivri’de 9 köy bundan etkilendi. Daha önce su faturası 50 TL gelen vatandaşların su faturası 200 liraya, 250 liraya çıktı. Biz de İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde Cumhur İttifakı olarak bir teklif verdik. Şunu söyledik; Beşiktaş’ta, Etiler’de, Ulus’ta yüzme havuzunu dolduran su ile Silivri’nin köylerinde hayvanı sulayan su, marulu sulayan su, domatesi sulayan su aynı fiyat olamaz’ dedik. Peki ne oldu biliyor musunuz? İBB Başkanı bunu veto etti. Cumhur ittifakı olarak minderden kaçmak yok, topu taca atmak yok dedik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gittik. Orada konuyu milletvekillerimize anlattık. Bunun üzerine meclisten yasa çıkarıldı. Kırsal Mahalle Yasası. Bu yasaya göre su faturalarınızın eskiden olduğu gibi yine dörtte bir oranında olması gerekiyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu uygulamadı. Şimdi amacımız İBB meclisinde bu yılın ilk 3 ayında sizlerden alınan fazla su faturası ücretlerinin size geri iadesini sağlamak. Bu üç ayın takipçisi olacağız. Geriye dönük 2 yıl boyunca sizlerden alınan fazla su ücretinin de geri iadesi için hukuki mücadele başlattık. Siz arkamda durduğunuz sürece ben mücadeleye devam edeceğim. Bundan daha iyisi ise daha kırsal bölgelerde yaşayan sizler daha önce ödediğiniz emlak ve çöp vergisinden artık muafsınız. Köyünüzde çocuğunuza, kızınıza bir ev yapıyorsanız köyde bunun için daha önce ödediğiniz imar harcı, iskan harcı, ruhsat harçlarını da ödemiyorsunuz artık.” şeklinde konuştu

“SİLİVRİ’NİN POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Silivri’nin çok büyük potansiyelleri içinde barındırdığını söyleyen Yılmaz; “Şile, Çatalca ve Silivri’nin İstanbul’dan bir şey almak değil, İstanbul’a çok şey katacak potansiyelleri var. Denizi var, ormanı var. Silivri doğa turizmi için, 16 milyon İstanbullu’nun temiz havasından yararlanabileceği, yöresel ürünlerini tanıyıp faydalanabileceği bir ilçe. Şimdi unutulan bu potansiyeli hatırlama zamanı. Tarım ve hayvancılığı tekrar yaygınlaştırmak, yerel kalkınma adına tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimize bir dizi destek paketi hazırladık. Tarım konusunda 300 dönümde bir serüvene başladık. Tarım yapacağız, hayvancılık yapacağız dedik. Şimdi 3600 dönümde zirai faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri bu toprakların gerçek sahibi olan çiftçimizle paylaşacağız dedik. Geçtiğimiz yıl çiftçimize, hayvancımıza verdiğimiz destek 10 milyon liranın üzerinde oldu. Bu sene ki hedefimiz 20 milyon liralık bir destek sağlamak. Sizler üretirken biz hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hayvancılıkla uğraşanların en önemli sorunlarından birisi hayvansal atıkların bertarafı. Bir hayvancının hayvanlarının dışkısını bertaraf etme maliyeti senelik 25 bin TL. Biz kurduğumuz sistem ve makine parkuruna kattığımız yeni imkanlarla hayvancılarımızı bu dertten kurtarıyoruz. Hayvan yetiştiren çiftçimiz eğer bu atığını gübre olarak kendi tarlasına serpmek istiyorsa katı gübre serpme makinamızla bunu da ücretsiz olarak sağlıyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da çeşitlendirmeye geliştirmeye yönelik AR-GE faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz.” dedi.

Kahvaltıya katılan kadınlar, verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.

