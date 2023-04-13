Yılmaz'dan İmamoğlu'na: 'Silivri'ye metrobüs vadederken aklınız neredeydi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 2023 yılı nisan ayı toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 yılı İETT faaliyet raporu görüşmeleri sırasında söz alan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İETT’nin faaliyetlerini değerlendirdi. İETT’nin iş ve işlemlerinin ve ihale süreçlerinin iyi yönetilemediğini söyleyen Başkan Yılmaz, kurumun mali yapısının da her geçen gün daha kötüye gittiğini söyledi. Başkan Volkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi vaatlerinden biri olan ancak daha sonra ‘uygulanabilir değil’ dediği Silivri’ye metro ve metrobüs projesi vardı.

“EKREM İMAMOĞLU ALGI OPERASYONLARI YAPIYOR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun söylemleri ile algı operasyonu yaptığını dile getiren Başkan Yılmaz, “Gerek nüfus büyüklüğü gerek ekonomik büyüklük gerekse tarihi, doğal ve kültürel dokusuyla dünyanın en özel ve en önemli metropollerinin başında gelen İstanbul’umuza, 152 yıldır toplu taşıma hizmeti sunan, adeta İstanbul ile özdeşleşmiş ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan İETT’nin 2022 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerimin başında 152 yıllık köklü bir maziye sahip olan İETT’yi bugüne taşıyan geçmiş dönemlerin çalışanlarına şükranlarımı sunuyor ve bugün mesai sarf eden işçisinden memuruna tüm çalışanlarına da gayretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. İBB’nin genel uygulamalarına ilişkin birkaç hususa temas etmek istiyorum. Faaliyet raporunun baş kısmındaki ön sözde; Sayın Ekrem İmamoğlu ‘adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul’ hedeflediğini, bu hedefe giderken ‘Hiçbir kimseyi ayırt etmeden hiçbir mahalleyi hiçbir ilçeyi diğerinden üstün tutmadan 16 milyon İstanbul için çalıştığını’, ‘katılımcı, şeffaf, insan odaklı, ortak akla değer veren bir anlayışla’ çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür ediyor. Sayın Başkan, irticalen yaptığı konuşmalarda yazılı metinlerdeki kadar güzel konuşamasa da yazılı sözlü fark etmiyor mahir olduğu bir konu var o da algıyı çok iyi yönetip, algı operasyonları yapmak. Başkan, İETT faaliyet raporuna önsöz yazıyor ve 4 sayfalık metinde İETT’yi ilgilendiren sadece bir paragrafa yer veriyor. Diğerlerinde ise İETT ile hiç alakası olmayan; 150 günde 150 projeyi özetliyor. Şeffaflığa her konuşmasında vurgu yapan Sayın İmamoğlu’nun yönettiği İBB’de, Denetim Komisyonuna yasal olarak verilmek zorunda olan bilgi ve belgeler maalesef ki verilmiyor. Bu bir paradoks değil de nedir sizce? Denetim Komisyonundan saklanan, gizlenen nedir sizce? Şeffaflık öyle mi? Güler misin ağlar mısın?” dedi.

“SAYIN İMAMOĞLU’NU İSTANBUL’DA YAKALAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

İBB Başkanı İmamoğlu’na Silivri’ye metro ve metrobüs projesinin akıbetini soran Başkan Volkan Yılmaz, “Faaliyet raporunun metrobüs ile ilgili bilgi verilen bölümünde; yapımına 2007 yılı başında başlanılan 18,3 km’lik Topkapı – Avcılar metrobüs hattın 8 ayda tamamlandığı ve hizmete açıldığı, metrobüsün ikinci etabı Zincirlikuyu ayağının 77 günde tamamlanarak 8 Eylül 2008 tarihinde açıldığı, üçüncü etabı Söğütlüçeşme hattının 3 Mart 2009 tarihinde, Avcılar – Beylikdüzü hattının da 19 Temmuz 2012 tarihinde hizmete açılarak İstanbul’umuzun 52 km metrobüs ağına ulaştığı ifade ediliyor. Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi? 2007-2012 metrobüsün 52 km’sinin yapım yılları. Peki arkadaşlar 2019-2022, 4 yılı bitirdiniz. 1 metre, 1 km metrobüsü inşa edememişsiniz, 1 metre yol, 1 km metrobüs hattı İstanbul’a kazandıramamışsınız. Ağustos böcekliğine devam! Ne yapıyoruz? Yerimizde saymaya devam ediyoruz. Dolayısıyla İstanbul’a verilen sözler, İstanbul’a verilen vaatler yerinde saymıyor, arkanızdan sizi kovalıyor. Ve o sözleri bu kürsülerden hatırlatacak hatipler de sizi arkanızdan kovalamaya devam edecek. Bakın neymiş o vaatler: 17 Mart 2019 seçimlerden önce o dönemki Silivri Belediye Başkanınız Sayın Özcan Işıklar bakın ne diyor HaberTürk TV’de yayınlanan programda; ‘Ulaşım deseniz başka çözümleri var. O da Ekrem Bey’in çok önemli projesi olan, ortak projemiz Sinekli’de bir tren hattımız var o kullanılmıyor. Onu aktif hale getireceğiz.’ Aktif hale gelmedi bunu da buradan anti parantez söyleyeyim. ‘İkincisi raylı sistem deniyor. O çok kolay yapılabilecek bir proje. Çünkü Beylikdüzü’ne kadar metrobüs sistemi geldi. Silivri’ye gelmesi an meselesi. Büyük bir geniş pencereden bakarsak’ diyor arkadaş ‘eğer deniz ulaşımı da kullanılırsa, onu da ikame edeceğim sistemle İBB ile entegre olmuş çok kapsamlı bir ulaşım projemiz var’ diyor. Ekrem İmamoğlu ile ortak yapacakları seçim kataloğuna Büyükçekmece – Gümüşyaka metrosunu koyuyor. Ekrem Bey ile beraber metroyu vadetmiş. Şimdi bu sözler ortada duruyor. Ama bu sözleri takip eden Cumhur İttifakı’nın meclis üyeleri var. Şimdi ‘ne dedikse yaptık’ diyen bir İBB Başkanı var. Sayın İmamoğlu İBB adayı, Işıklar ise Silivri Belediye Başkanı adayı. Mitinglerde otobüs tepelerinde, meydanlarda, billboardlarda, seçim afişlerinde Beylikdüzü – Silivri arası metro, metrobüs sözleri verildi. Şimdi ben Silivri’de çarşıya, pazara çıkmayı çok seviyorum. Vatandaş ile istişare etmeyi, sohbet etmeyi çok seviyorum. Bana en çok sorulan soru ne biliyor musunuz? ‘Silivri’ye metrobüs gelecek mi? Silivri’ye metrobüs ne zaman gelecek?’ Şimdi biz arkadaşlarımıza bazen dilimiz döndüğünce anlatıyoruz ama bu Silivri’ye metrobüs ne zaman gelecek sorusunu sormak için İstanbullu vatandaşlarımızın Sayın İmamoğlu’nu İstanbul’da yakalamaları mümkün değil. Kendisi İstanbul’da durmadığı için bu soruyu ona soramıyorlar. Bu soruyu sormaları gereken, bu sözü onlara veren ve mührü verdikleri kişi İstanbul’da durmadığı için, miting miting şehirlerde gezdiği için bu soruyu ona soramıyorlar, bana soruyorlar. Ben de şimdi vatandaşın bana sorduğu bu soruyu üstümde kalmasın, MHP Grup Başkanvekili olarak İBB Başkanına sormak istiyorum: Sayın Başkan, metrobüs hattı Beylikdüzü’nden Silivri’ye gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek? Böyle bir projeniz var mı? Hani Vizontele filminde müthiş bir replik vardı ya: ‘Zeki Müren de bizi görecek mi?’ Bu iş ona döndü.” ifadelerini kullandı.



“4 YILDA 1 KM YENİ METROBÜS HATTI YAPAMADINIZ”

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’ye metro ve metrobüs projesi için ‘uygulanabilir değil’ açıklamalarını da değerlendiren Başkan Yılmaz, “Sayın Ekrem İmamoğlu Youtube’da ‘Zor Soru’ isimli programa katılıyor. Oradaki genç kardeşlerimiz ona 26 Şubat 2022’de şu soruyu soruyor; ‘Beylikdüzü’nden Silivri’ye metro ve metrobüs ne zaman gelecek? Ekrem Bey’in cevabını noktasına, virgülüne kadar sizinle paylaşayım: ‘Bir yere metro yapmak için mutlaka oranın bir fizibilitesi vardır. Bazen şehrin içerisinde çok yoğun bulduğunuz bir yer bile metroyu karşılayamaz. Yani oraya yaptığınız yatırımla insan sayısı denk düşmediği için bu yatırımı doğru bulmuyoruz.’ Şimdi şunu söyleyeyim; tüm kamuoyu ve tüm bu soruyu soranlar cevabını aldılar mı Ekrem Bey’in ağzından. Ne diyor? Bu yatırımı doğru bulmuyoruz diyor. Peki niye vadettiniz, vadederken aklınız neredeydi? Oyu alırken, vatandaşı kandırayım derken ne güzel ama koltuğa oturunca uygulanabilir değil! Uygulanabilir değil, elimiz kolumuz bağlanıyor, Cumhur İttifakı engelliyor, Cumhurbaşkanımız engelliyor; ya Allah aşkına siz bu şehre hizmet etmeyi kafanıza koyduysanız sizin önünüzde hiçbir güç duramaz. Ama derdiniz hizmet değilse, vatandaşla dertlenmiyorsanız ‘uygulanabilir değil’ dersiniz ve işin içinden çıkarsınız. Geçmişte 5 yılda 52 km metrobüs hattı yapılmışken sizin 4 yıllık döneminizde bırakın 52 km’yi, 1 km bile yeni hat yapılmaz iken, maliyet-fayda analizi neticesinde uygulanabilir değil diyerek metro yapmayız diyen bir başkan ve yönetimini İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımın takdirine ve vicdanına bırakıyorum.” diye konuştu.

“İETT’NİN BORCU 4 YILDA 9 MİSLİ ARTMIŞTIR”

İETT’nin mali yönetimiyle ilgili rakamlar üzerinden detaylı bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Tasarruflarla birlikte İBB’nin gelirlerini iki katına çıkararak daha fazla hizmet ve yatırım yapacağı iddiasında buluna Sayın İmamoğlu’nun bu söylemleri de dilek ve temenni olarak kalmış bulunmaktadır. İETT’nin mali yapısı da her geçen gün daha kötüye gitmektedir. 2019 yılında İETT bütçesi 406,3 Milyon TL artı vermişken; 2020 yılında 155,8 Milyon TL eksi, 2021 yılında 744,2 Milyon TL eksi, 2022 yılında ise 2,220 Milyar TL eksi bakiye vermiş. Burada söylenecek tek bir şey var o da ‘otur sıfır’dır. Gideri gelirinden fazla olarak gerçekleşen İETT 2022 yılı bütçesinde dikkat edilmesi gereken başka bir husus da kurumun borçlanma kapasitesindeki yetersizliktir. Kurumun 2019 yılında 725,9 Milyon TL olan borcu 9 misli artışla 7,185 Milyar TL’ye yükselmiştir. Kurumun 2022 yılı için borç Stoku Üst Sınırı 5,534 Milyon TL olduğu dikkate alındığında, borçlanmanın yasal sınırları aştığı görülmektedir. Denetim Komisyonu Başkanımızın dün yaptığı konuşmasında da ifade ettiği gibi kurumun ihale işlemlerinde de kamu menfaatinin dikkate alınmadığı görülmektedir. Faaliyet raporunda örneklenmiş olan bazı ihalelerde en düşük fiyat teklifinde bulunan istekliler değil, kurum iştiraki şirket tercih edilmiş. Denilebilir ki şirket iştirakimiz kollanması ve korunması pek tabidir. Böyle bir düşünce külliyen yanlıştır. Denetim raporunda örneklenen 5 ayrı ihalede istekliler ‘geçici teminat sunmadıkları’ gerekçesi ile ihale dışı bırakılmamış olsalardı toplam 710 Milyon TL’ye ihale edilecek işler kurum iştiraki şirkete toplam 1,088 Milyar TL’ye ihale edilmeyecekti. Bu durumda aradaki fark 378 Milyon TL’dir. Kurum iştiraki bu kadar miktarı ne yapmıştır acaba? Ayrıca yapılan ihalelerde kırım oranlarının binde 2 ila 4 arasında olması da dikkat çeken başka bir husustur.” dedi.

“SİZ BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?”

İBB tarafından İETT için yaptırılan memnuniyet anketinin sonuçlarının gerçekçi olmadığının altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Faaliyet raporunun 102. sayfasında 2021 yılında yaptırılmış olan yolcu memnuniyet anketinden bahsedilmektedir. Yapılan anketle İETT için 2021 yılı memnuniyet puanının 69,8 olarak ölçüldüğüne vurgu yapılmaktadır. Denetim Komisyonunun raporunun 133. sayfasında yer alan ‘Şikâyet ve Başvuru Kayıtları’ tablosundaki 190.778 adet Sefer Gecikmesi / İptali, 171.241 adet Hat ve Güzergâh, 218.335 adet Personel konulu şikâyet ve başvurular dikkate alındığında memnuniyet oranın 69,8 olması manidardır. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yine aynı tablodaki CİMER ile ilgili rakamlara bakıldığında 9.590 olan başvurular içinde 55 adet teşekkür olması da daha bir manidardır. Hal böyleyken siz algıyla İstanbul’un İETT’sinin müşteri memnuniyetinin yüzde 70’lerde olduğunu bize anlatamazsınız. İETT Faaliyet raporu hakkında kısaca söyleyecek olursak, kurum başta ihaleler olmak üzere iş ve işlemleri ile mali yönetim açısından olması gereken yerin çok uzağında olup, iyi yönetilememektedir.” ifadelerini kullandı.