Yılmaz'dan yeni hastane ve Çamlık Milet bahçesi müjdesi

Silivri Belediye Meclisinin 2023 yılı mart ayı toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Fatih Mahallesi’nde Çamlık olarak bilinen yere Millet Bahçesi ve Aile Sağlığı Merkezi, Müjdat Gürsu Stadının güneyine ise içerisinde sosyal alanlar bulunan Gölet ve Millet Bahçesi kazandıracaklarını açıkladı. Kavaklı Mahallesi Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve Millet Bahçesinin açılışının önümüzdeki hafta yapılacağını, Alibey Mahallesinde yeni Sağlık Kompleksinin 4-5 ay içerisinde hizmete açılacağını söyleyen Başkan Yılmaz, Selimpaşa’daki Silivri Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasının da yenileneceğini ifade etti. Başkan Yılmaz ayrıca, Silivri’ye 500 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi ve 100 yataklı Acil Durum Hastanesi kazandırılacağını müjdeledi.

“FATİH MAHALLESİ’NE MİLLET BAHÇESİ VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ”

Fatih Mahallesi’ne bir Millet Bahçesi ve yepyeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Yılmaz, “Her ay, hiç hız kesmeden; hükümetimizle ve Silivri Belediyemizle ilçemize kazandırdığımız projeleri meclis toplantılarımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu bize büyük onur ve gurur veriyor. Fatih Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır bakımsız, metruk durumda olan yaklaşık 36.000 metrekare alanımız var. Burası içerisinde daha önce İstanbul Üniversitesinin doktorlarının eğitim gördüğü, sonrasında da sağlık ocağı olarak kullanılan; falezlerin hemen üzerinde Silivri’nin en güzel manzaralarının seyredildiği, Çamlık mevkii diye tabir ettiğimiz alan. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Millet Bahçesi temel atma töreninden sonra yaptığımız istişarelerde taleplerimiz olmuştu. Bu alan şu an İstanbul Üniversitesinin mülkiyeti. Hazinemiz bu mülkiyeti İstanbul Üniversitesinin istediği alanlarla trampa edecek. Daha sonra bu arazi maliye hazinesine, yani milli emlağa geçecek. Milli emlak ile bir protokol yaparak Silivri Belediyesi olarak buraya bir Millet Bahçesi inşa edeceğiz. 7/24 güvenlikli, içerisinde sosyal belediyecilik mantığıyla işletilecek sosyal tesislerin, kafelerin, çocuk oyun alanlarının, mini kütüphanelerin olacağı bir Millet Bahçesini, Silivri’ye kazandırmış olacağız. Buradaki sağlık ocağı da depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak. Fatih Mahallesi’nde düğünlerin yapıldığı boş alanda da 6 ay içerisinde, 5 hekimli bir Aile Sağlığı Merkezi yapmayı planlıyoruz. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“YEŞİLE VE DOĞAYA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Silivri Belediyesi olarak yeşile, çevreye, doğaya ve insanların rahat nefes alacağı alanlara yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Müjdat Gürsu Stadı’nın hemen güneyinde yer alan 10.000 metrekarenin üzerinde alanda; basket sahası, tenis kortları ve dinlenme alanları yapıyoruz. Burada yaklaşık 1.500 metrekarelik bir gölet bulunuyor. Bu alana Silivri Belediyesi tarafından işletmesi yapılacak; sosyal tesis, kafeterya, restoran, parklar ve yeşil alanların bulunduğu bir Millet Bahçesi kazandıracağız. Bu tesisin açılışını haziran ayının ilk haftasında yapmayı planlıyoruz. Maliyeti 25 milyon TL olacak bu yatırımı bir bağışçı marifetiyle, Silivri Belediyesinin kasasından tek kuruş çıkmadan yapacağız. Silivri’ye hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.



“KAVAKLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİ VE MİLLET BAHÇESİNİ HİZMETE AÇIYORUZ”

İlçede yaptıkları sağlık yatırımları hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Bildiğiniz üzere Kavaklı’da bulunan sağlık ocağını depreme dayanıksız olduğu için yıkmıştık. Bunun yerine inşa ettiğimiz ve 500 metrekare alanda hizmet verecek olan, içerisinde 112 Acil Servis İstasyonunun da yer alacağı Kavaklı Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Ayrıca Aile Sağlığı Merkezimizin arkasındaki yaklaşık 5.000 metrekare alanda yapımını tamamladığımız Millet Bahçemizin de açılışını yapacağız. Tüm meclis üyelerimizi açılışımıza bekliyoruz.” diye konuştu.



“SAĞLIK KOMPLEKSİ EYLÜL AYINDA VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE OLACAK”

Silivri’ye inşa edilen Sağlık Kompleksinin 4-5 ay içerisinde hizmete açılacağının müjdesini veren ve Selimpaşa’da bulunan Silivri Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasının yenileneceğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Hatay’da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme İskenderun Devlet Hastanesinde yakalandım. Hastaneye Silivri Belediyesi olarak bir mobil mutfak kurmaya gitmiştik. Bizden sonra o hastane tahliye edildi ve şu an Dörtyol Hastanesinde hizmet veriyor. Bu yaşadıklarımız esasında afetlerdeki yaraların tedavisinin yerinde yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Bu düşünceden hareketle Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 5.000 metrekare alanda içerisinde; İlçe Sağlık Müdürlüğü, Verem Savaş Dispanseri, 11 aile hekimli Sağlık Ocağı ve Sağlıklı Yaşam Merkezinin bulunacağı Sağlık Kompleksinin açılışını eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığımızın bilgisini vermiş olayım. Yani yaklaşık 4-5 ay sonra bu kompleks Silivrili vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Ayrıca bildiğiniz gibi Selimpaşa’da, Silivri Devlet Hastanemizin Ek Hizmet Binası yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Selimpaşa’daki hastanemizde lojmanların olduğu kısım yıkılacak. Bu alana çelik konstrüksiyon olmak üzere 2.000 metrekarelik Silivri Devlet Hastanesi Ek Binası kazandıracağız. Çalışma 6 ay içerisinde tamamlanacak ve orada hizmet vermeye devam edecek.” dedi.



“SİLİVRİ’YE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ VE ACİL DURUM HASTANESİ KAZANDIRILIYOR”

Silivri’ye 500 yataklı bir Eğitim Araştırma Hastanesi ve 100 yataklı Acil Durum Hastanesi kazandırılacağının müjdesini veren Başkan Volkan Yılmaz, “Daha önce Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile yaptığımız istişarelerde kendilerine sunduğumuz talep ve bilgi dosyası vardı. Bu taleplerimizin Sağlık Bakanlığımız tarafından kabul olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Silivri’mize çok önemli bir müjde daha vermek istiyorum. E-5’in kenarında Araptepe mevkii diye bilinen alanda, yaklaşık 138 dönüm arazide 500 yataklı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımı, Cumhurbaşkanlığı 2023 Yatırım Programına dahil edildi. İlave olarak bu alana 100 yataklı bir Acil Durum Hastanesi de yapılacak. İhale işlemleri ve yapım işlemleri konusunda hızlıca harekete geçilip inşallah çok kısa sürede Silivri’mize 600 yataklı modern bir sağlık alanı kazandırılmış olacak. Böylece Silivri’mize çok büyük bir yatırım daha gelmiş oluyor. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na Silivri’ye yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.