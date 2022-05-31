Yılmaz 'Her kurumla işbirliği yapmaya açığız'

Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Başkan Volkan Yılmaz 'Kimseyle kavga etmeden, siyaset yapmadan Silivri için her kurumla iş birliği yapmaya açığız.' mesajı verdi.

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  • 31.05.2022 23:07
  • Güncelleme: 31.05.2022 23:07
Yılmaz 'Her kurumla işbirliği yapmaya açığız'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kahvaltılı toplantılarla Silivri’nin kadınlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Gümüşyaka Mahallesi’nde ikamet eden kadınları Kalepark Sosyal Tesisleri’nde misafir etti.

Yılmaz 'Her kurumla işbirliği yapmaya açığız'

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Gümüşyaka’nın geçmişte çok ihmal edildiğini ifade eden Başkan Yılmaz; “Gümüşyaka bizim batıya açılan penceremiz, Trakya ile buluşma noktamız. Gümüşyaka’da sokaklara el değmemiş, parklar unutulmuş, yollar görmezden gelinmiş. Geçen yıl Gümüşyaka’nın kuzeyinde 8 bin tondan fazla asfaltlama yaptık.

Yılmaz 'Her kurumla işbirliği yapmaya açığız'

Şimdide güneyde altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladık. İçme suyu ve atık su hatları yenilenecek. Fiber optik alt yapısı, elektrik alt yapısı yenilenecek. Tretuvarlarını, kaldırımlarını, bordürlerini ve asfaltlarını yenileyerek Gümüşyaka’da el değmemiş cadde bırakmayacağız.” dedi.

Yılmaz 'Her kurumla işbirliği yapmaya açığız'

 “GÜMÜŞYAKA’YA HALI SAHA YAPILACAK”

“İSKİ ile halledemediğimiz bir mesele var.” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Hıfzıssıhha Silivri sahillerinden numuneler alıyor. Sadece Gümüşyaka Çamlık bölgesinden denize girilme konusunda olumsuz raporlar geliyor. Bu da orada atık suların hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan denize akmasından kaynaklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bu konuyu gündeme getirdik. İSKİ sürekli olarak bize şu ay bitecek, bu ay bitecek diyor. Üç yıldır bu sorun İSKİ tarafından çözülemedi. Bu yaz sonuna söz aldık. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Yılmaz 'Her kurumla işbirliği yapmaya açığız'

İSKİ bu sorunu çözdükten sonra rahatlıkla piknik yapabileceğiniz bir alan ve bir halı sahayı Gümüşyakamız’a hediye edeceğiz. Bakın iki buçuk sene önce Gümüşyaka’nın en önemli yerini, orada bir kreş olsun diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis ettik. Tahsis süresi bitti ama hala kreş bitmedi. Tahsis süresini yeniden uzattık. Biz hiç kimseyle kavga etmeden, siyaset yapmadan Gümüşyaka için, Silivri için her kurum ile işbirliği yapmaya açığız” şeklinde konuştu.

Yılmaz 'Her kurumla işbirliği yapmaya açığız'

Kahvaltıya katılan kadınlar, verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.
 

SHA Editör
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