Yılmaz: 'İBB'de tarım konuşulmuyorken biz tarımı anlatıyorduk'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı toplantısının 2. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın tarım konusunda yaptığı açıklamalar üzerine söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin tarım destekleri ve halk süt dağıtımındaki hatalı yönlere değinerek, Silivri Belediyesi olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ücretsiz tarım danışmanlığı yapabileceklerini söyledi. Balyalı’nın, Silivri’de tarım meselesinin kendi döneminde başlamadığı sözlerine de yanıt veren Başkan Yılmaz, bir önceki dönemde Silivri Belediyesinin üreticiye tohumluk arpa, saman, tohum, mısır silajı, yem bezelyesi, yerli ve milli ayçiçek tohumu dağıtmadığının altını çizerek, bu desteklerin tamamının kendi dönemlerinde yapıldığını ifade etti.

“TÜRK TARIMININ VE TÜRK ÇİFTÇİSİNİN EMRİNDEYİZ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın “Biz bu mecliste tarımın konuşulmasından son derece mutluluk duyuyoruz. Bu mecliste geçen dönemlerde tarımın konuşulmamasının birinci sebebi önceki yönetimlerin tarıma Başkan Ekrem İmamoğlu kadar önem vermemesinden kaynaklanmaktadır.” açıklamaları üzerine söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tabii ki İBB’de tarımın, tarımsal ve hayvansal üretimin, çiftçinin, köylünün konuşulması çok önemli. Ben ilk belediye başkanlığı adaylığımda seçildim. Daha önce de meclis üyeliği yapmadım. Bu nedenle burada tarımın konuşulup konuşulmadığını bilmiyorum ama Silivri’de daha önceki belediye başkanlarımızın yapmış olduğu tarımsal desteklerin ve alım garantili ekimlerin olduğunu biliyorum. Tarık Balyalı konuşmasında Silivri’deki Ziraat Odasına, Seymen köyüne ve Göçbeli’ye yapılan ekip ekipman desteklerinden bahsetti. Bu ekipman desteklerinin totalini toplasanız Sayın Kadir Topbaş döneminde Silivri’nin Fenerköy Kooperatifine ve Çatalca’da bulunan kooperatife vermiş olduğu 2 tane biçerdöverin toplamına denk gelmez. Ayrıca o dönem İstanbul’daki park ve bahçelerde kullanılmak üzere Silivri’nin Seymen ve Çeltik köylerinde alım garantili lale ektiriliyordu. Dolayısıyla ‘Tarımı, sabanı, traktörü, biçerdöveri biz icat ettik’ şeklinde bir yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu işler yalnızca janjanlı kelimeler kullanarak olmuyor. Tarım demek alın teri dökmek, emek harcamak, çok çalışmak ve gönlünü bu topraklara vermek demek! İBB’nin bu dönem tarımla ilgili yaptıkları var mı? Var. Biz iyilerine teşekkür ediyoruz ancak acemice yaptıklarını, algıyla yaptıklarını da buradan en sert ifadelerle eleştiriyoruz. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama ortada pandemi yokken, savaş yokken, gıda tedarik zincirinde hiçbir problem yokken bu kürsüde yaptığım konuşmada CHP ve İyi Parti gruplarının ‘Silivri ve tarımdan artık usandık Başkan. Başka bir şey konuşmayacak mısınız?’ şeklinde eleştirileri oluyordu. O günlerde İBB’de tarım konuşulmuyorken, gıda tedariki bu kadar önemli değilken biz nefesimiz yettiğince tarımı anlatıyorduk. Sayın İmamoğlu’nun tarımla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, Silivri Belediyesinin çalışmalarının kes, kopyala, yapıştırıdır! Daha önce de söylediğim gibi Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Sayın İmamoğlu’na ücretsiz bir şekilde tarım danışmanlığı yapabiliriz. Çünkü biz her zaman Türk tarımının, Türk hayvancılığının ve Türk çiftçisinin emrindeyiz.” dedi.

“İBB’NİN NE KADAR SÜT DAĞITTIĞI BELİRSİZ”

İBB’nin yürüttüğü tarım projelerinde ofsayta düştüğünü ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, “Dünyadaki bütün istihbarat örgütleri bir araya gelse, İBB’nin verdiği rakamlardan yola çıkarak kaç çocuğa kaç litre süt dağıtıldığını, kaç tane üreticiden ne kadar süt alındığını bulamaz. Çünkü bu rakamları İBB’nin kendisi de bilmiyor. Biz sütün İzmir’in Tire ilçesinden önce İstanbullu çiftçinin, hayvancının desteklenmesi için Silivri’den, Çatalca’dan, Arnavutköy’den, Şile’den alınması gerektiğini söyledikten sonra sütün Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğinden alındığını ifade ettiler. Ben Silivri’de İBB benden süt alıyor diyen bir üreticiye denk gelmedim. Her şeyin PR’ını yapan İBB’ye şunu söylüyorum; gelin bir süt sağım şenliği yapın veya Silivri’de 50 tane süt aldığınız hayvancıyı bir araya getirin ben de sizden özür dileyeyim. Alınan araçlar, personeller, yakılan motorinler sütün fiyatını kat be kat yukarıya götürdü. Üstelik ne kadar süt dağıtıldığı da belirsiz. Ayrıca Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol de feshedilmiş. Dolayısıyla halk süt projesinin ne alemde olduğunu buradan anlayabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“GÖREVE GELDİĞİMİZDE TÜRAM’IN ÜZERİNDE YELLER ESİYORDU”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın, “Sayın Başkan Volkan Yılmaz Silivri’de önemli işler yapıyor ama Silivri’de tarım meselesi onun döneminde başlamadı. Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi (TÜRAM) ve Tarım Lisesi geçmiş dönemde hayata geçirildi. Kendisinden önce Silivri’de tarımla ilgili hiçbir şey yapılmamış gibi ifadelerde bulunuyor ve bu doğru değil.” açıklamalarını değerlendiren Başkan Yılmaz, “Tarık Bey iyi bir demagog ve her zamanki gibi demagoji yapıyor. Ben hiçbir zaman benden önceki belediye başkanları tarımla ilgili hiçbir çalışma yapmadı demedim. Silivri’de tarım Volkan Yılmaz ile başladı hiç demedim. Ben sadece İBB’nin yapmış olduklarını eleştirdim. Tarık Balyalı da bunlara verilecek cevabı olmadığı için konuyu bir bataklığa doğru çekmek üzere söz alarak bu ifadeleri kullandı. Biz herkesin hakkını kendisine teslim eden bir siyasi gelenekten geliyor ve yapılanlara teşekkür ediyoruz. Benden önceki belediye başkanımızın tarımla ilgili yapmış olduğu hizmetler var. Bunlardan bir tanesi Türkiye’deki belediyeye ait ilk Tarım Lisesinin kurulması. Lisemiz geçen yıl ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine geçmiş dönem belediye başkanı Özcan Işıklar’ı bizzat davet ederek kendisine kürsü kullandırdık. Bir diğer hizmet de Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinin kurulması. Kendisi burada Ar-Ge ve laboratuvar çalışmalarının yapılacağını ifade etmiş ancak üretime dönük bir çalışma yapılmamış. Göreve geldiğimde bu merkezin üzerinde yeller esiyordu. Arı kovanlarının yerlerde yuvarlanmasından seraların içerisine kazma kürek saplarının dolmasına kadar pek çok şeye şahit olduk. Teşekkür edeceğiz ama eksikleri de söyleyeceğiz. Daha önceki dönemde Silivri Belediyesi üreticiye tohumluk arpa, saman, tohum, mısır silajı, yem bezelyesi, yerli ve milli ayçiçek tohumu dağıtmadı. Bunların hepsini biz yaptık. Dolayısıyla elmalarla elmaları, armutlarla armutları karşılaştırmalıyız. Söylemediğimiz şeylerin söylenmiş gibi gösterilmesini de doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

