Yılmaz: 'İBB'nin vaadi İstanbullunun dinlediği bir masal oldu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2023 yılı ocak ayı toplantısının 2. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis toplantısının gündeminde deprem genel görüşmeleri vardı. Toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul’da afetler konusunda ilçe belediyeleri, İBB ve hükümet tarafından yapılması gerekenlerle ilgili önemli tespitler ve değerlendirmelerde bulundu. Silivri Belediyesi olarak afetle mücadele ve afetlere hazırlık konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Yılmaz’ın gündeminde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm konusundaki vaatlerini yerine getirememesi de vardı.

“HÜKÜMETİMİZİN DEPREM TATBİKATINI TİYE ALANLAR OLDU”

İBB Meclisinde yaptığı konuşmaya İstanbul’da afetle ilgili yapılması gerekenler olduğunu vurgulayarak başlayan Başkan Yılmaz, “İlçe belediyelerinin, İBB’nin, hükümetimizin ve devletimizin üzerine düşen görev ve sorumluluklar var. Ben de bu konu üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. AFAD hepimizin gurur duyması gereken birikime sahip bir kurumumuzdur. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun genelde terörle mücadele konusundaki yönü çok ön plana çıkarılır ama afet ve afetle mücadele konusunda son 3 yılda yapmış olduğu birçok çalışma vardır. Ben kendisine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olmuştu. 2022 yılı da Afet Tatbikat Yılı ilan edilmişti. Afetler konusunda verilen eğitimler ve yapılan tatbikatlar çok önemlidir. Japonya’da bir tatbikat yapıldığında adeta hayat durur. Herkes ciddiyetle o tatbikatın gerekliliğini yerine getirir. Ama bizim ülkemizde her şeyi o kadar siyasallaştırdık ki hükümetimizin bu yılı Tatbikat Yılı ilan etmesi ve çök-kapan-tutun tatbikatını bütün yurtta yapması birtakım protestolara, karşı çıkmalara neden oldu. Bu tatbikatı sosyal mecralarda tiye alanlar bile oldu. Şu unutulmamalı ki deprem sırasında veya bir afet sırasında kimseye hangi siyasi görüşte olduğu sorulmayacak. Herkes partisini unutacak ve bir an önce ailesini, çoluğunu, çocuğunu veya kendini güvence altına almaya çalışacak.” dedi.

“AFETLE MÜCADELEDE ÖNCÜ, ÖRNEK VE ÖNDER İŞLER YAPIYORUZ”

Silivri Belediyesi olarak afetlerle mücadele konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Benim iki tane şapkam var: Bir tanesi Silivri Belediye Başkanlığı ve bir tanesi de MHP’nin İstanbul’da Grup Başkanvekilliği. İyi Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı benden önce yaptığı konuşmada ‘İlçe belediyeleri deprem konusunda ne yapıyor?’ diye sordu. Biz, Silivri’de göreve geldiğimiz ilk günden beri afetle mücadele konusunda öncü, örnek ve önder işler yaptığımıza inanıyoruz. Belediye eliyle İstanbul’da inşa edilen ilk Afet Koordinasyon Merkezini Silivri’ye kazandırdık. Personeliyle, aracıyla, gereciyle, ekipmanıyla kendi imkânlarımızla yaptığımız bir Afet Koordinasyon Merkezimiz var. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu Afet Koordinasyon Merkezi, İlçe Afet Koordinasyon Merkezine dönüştü. Bir jandarma personelimiz, bir polisimiz ve zabıtalarımız ile birlikte Silivri’nin bütün her yerini 7/24 kameralarla, canlı olarak takip ediyoruz. Afet Koordinasyon Merkezimizin içerisinde yatakhane, eğitim odaları ve kriz odası bulunuyor. Zodyak botundan kesici aletlere, kameralardan enkaz altında hassas görüntüleme yapılan cihazlara kadar bütün ekipmanları tedarik ettik. Bununla birlikte 2021 yılında Türkiye’de, büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere en fazla afet eğitimi veren belediye, Silivri Belediyesi oldu. 145 bin kişiye eğitim verdik. İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı da bunların içerisinde. Silivri Belediyesi, Türkiye’de AFAD’a akredite olan ikinci belediye oldu. Biz göreve geldiğimizde Silivri’de Destek AFAD Gönüllüsü sayısı kaçtı biliyor musunuz? Sıfır! Şu an 789 Destek AFAD Gönüllümüz var. İstanbul’da 35 mahalle muhtarının tamamı Destek AFAD Gönüllüsü olan tek ilçeyiz. Eğitimlerini tamamladık ve sertifikalarını geçtiğimiz hafta kendilerine takdim ettik. Silivri ilçesinde bir Rumeli Üniversitesi var. Burada eğitim gören 200’e yakın üniversiteli gencimiz de Destek AFAD Gönüllüsü oldu ve sertifikalarını yaptığımız programla dağıttık. Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerimiz aldıkları profesyonel eğitimlerin ardından Manavgat ve Milas’taki orman yangınlarında, İzmir Dikili ve Elazığ Sivrice’deki depremde ve Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde başarıyla görevlerini ifa ettiler. Biz deprem, sel ve doğal afetler karşısında eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Silivri’deki mesai arkadaşlarıma göstermiş oldukları çaba ve yaptıkları fedakârca çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“İBB HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ARADAN SIVIŞTI”

Konuşmasına İBB’nin depremle ilgili yapmış olduğu hızlı tarama uygulaması ile devam eden Başkan Yılmaz, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir çalıştayda Silivri, Fatih ve Avcılar’ı kentsel dönüşüm konusunda pilot bölge ilan ettiklerini duyurmuştu. Geldiler ve yapmış olduğumuz toplantıda şunları söylediler: ‘Bize yardımcı olun, bize mekân ve yer sağlayın. Ekiplerimiz ile Silivri’deki tüm binalara gireceğiz. Binalarda hızlı tarama yöntemiyle çalışmalar yapacağız ve bu çalışmalar neticesinde çürük, depreme dayanıksız yapıları tespit edip sonrasında da kentsel dönüşüm programımızı hayata geçireceğiz.’ Biz de sevindik ve bu konuda her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade ettik. Fakat İBB yetkililerine şunları sorduk: ‘Bu yapacağınız çalışmanın bir bilimsel dayanağı var mı? Tokyo’da örneği var mı? Deprem kuşağında ülkelerde bu uygulama yapılmış mı?’ Kendileri bu çalışmada görev, yetki ve sorumluluk noktasında sıkıntılar yaşadılar. Bazı siteler, bazı binalar İBB’nin yetkililerini içeriye almadılar. İBB de yetkisi olmadığı için buralara giremedi. Girdiklerinde de yapmış oldukları çalışmalar neticesinde birçok bilgi kirliliğine ve kaosa neden olarak ilçe belediyeleri ile vatandaşları karşı karşıya getirdiler. Bizi yine bir problemin, bir çözümsüzlüğün ortasına sevk ettiler. Şimdi ben buradan binaların depreme dayanıklı olup olmadığıyla ilgili yapılan gözlemler, çıkarımlar ve hazırlanan raporlarla ilgili İBB’nin yetkililerine birkaç soru sormak istiyorum: Bir; bu tespitleri hangi bilimsel yönteme, hangi bilimsel verilere göre yaptınız? Bu uygulamanın dünyada, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bir örneği var mıdır? İki; binaları çürük, çok çürük, orta, iyi, çok iyi olarak A, B, C, D, E diye sınıflandırdınız. Bunu yaparken hangi kriterleri baz aldınız ve bu kriterlerin bilimsel gerçekliği var mıdır? Üç; bu raporları hangi kanun, yönetmelik ya da yetkiye dayanarak yaptırdınız? Dört; yapılan bu sınıflandırmanın kanuni ve hukuki altyapısının olmaması halinin yarattığı kafa karışıklığı ve kaosla ilgili yapmayı düşündüğünüz bir icraatınız, çözüm öneriniz var mı? Beş; İBB, riskli yapı tespit raporlarını onaylama yetkisi olmadığı halde böyle bir raporu düzenlerken neyi amaçlamıştır? İBB, bu uygulamasıyla vatandaşlar ile ilçe belediyelerini karşı karşıya getirmiş ve her zaman olduğu gibi aradan sıvışmıştır. 1 yılda 20.000, 5 yılda 100.000 kentsel dönüşüm sözü veren İBB ve KİPTAŞ nerede? Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar ve Silivri’de 318 yapıyı E sınıfına, yani derhal yıkılması gereken sınıfa sokmuşsunuz. Bu 318 binada oturan vatandaşlar adına soruyorum; KİPTAŞ nerede, İBB nerede, Ekrem İmamoğlu nerede? 318 binanın yıkılması gerektiğini söylüyorlar. Karotları kim alacak? İlçe belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Kim yıkmalı? İlçe belediyesi. Bu yıkılan binaları kim yapacak? Silivri’de 32 binaya broşürle bu binaları derhal boşaltın ve yıkın demişsiniz. Vatandaş bize geldiğinde bu incelemeyi yapan kurum olarak İBB’yi işaret ettik ve İBB’ye giden vatandaşlarımıza bırakın çözüm üretmeyi görüşme dahi kabul etmiyorsunuz. İlçe belediyelerinin başına bir çorap daha ördünüz ve kenarda duruyorsunuz.” diye konuştu.

“KİPTAŞ MARİFETİYLE SİLİVRİ’DE KAÇ KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU TESLİM ETTİNİZ?”

Silivri Belediyesi tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinden biri 5 yılda 100.000 kentsel dönüşüm konutu inşa etmekti. 4 yılınız bitti. 80.000 konutun bitmiş olması gerekirdi. İstanbul’da kaba bir hesapla 40 ilçe olduğunu var sayarsak ilçe başına 2.000 konut yapılması gerekirdi. 2.000’den vazgeçtik Silivri’de 200 konut yapın! Bana şunu da diyebilirsiniz; ‘ilçe belediyesi olarak ne yaptınız Sayın Başkan?’ Biz, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi bitirdik. SİYTAŞ adını verdiğimiz bir şirket kurup 122 dairenin kentsel dönüşümünü Silivri Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı metrekare ile aynı kat ile vatandaşlarımızdan sadece 70.000 TL’lik bir ücret aldık. Şu an o evlerin mutfağı bile 70.000 TL’ye yaptırılamaz. Saral İnşaat ile ortaklaşa yaptığımız projede Silivri Belediyesi kendi bütçesiyle 122 konutun kentsel dönüşümünü tamamlıyor.” dedi. CHP sıralarından gelen ‘Size böyle bir şey sormadık bunları niye anlatıyorsunuz?’ sözlerine de yanıt veren Başkan Yılmaz, “Biz 122 tane kentsel dönüşüm konut yaptık deyince rahatsız oluyorsunuz. Siz bana sormadınız ama ben size sorayım; Silivri’de KİPTAŞ marifetiyle kaç kentsel dönüşüm konutu teslim ettiniz? İstanbul’da söz verdiğiniz 100.000 kentsel dönüşüm konutunun kaçını bitirdiniz? Arkadaşlar cevap verecekler ama verecekleri bir cevap yok! Şu an kuru bir vaatte kalan kentsel dönüşüm hikâyesi, İstanbullunun dinlediği bir masal olarak ortada duruyor. Bizim yaptıklarımızı yapamadığınız için rahatsız oluyorsunuz. Ya rahatsız olmaya devam edeceksiniz ya da verdiğiniz sözleri tutup İstanbullu ile alay etmeyecek, dalga geçmeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.