Yılmaz: 'İBB’nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

Silivri Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) son dönemde Silivri’de yapılan hizmetlere karşı takındığı tavrı değerlendirdi. Silivri Belediyesinin Kavaklı’da bulunan Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi yanında yürüttüğü park ve yeşil alan çalışmasının İBB yetkilileri tarafından durdurulduğunu açıklayan Başkan Yılmaz, bu engellemenin vatandaşın yararına olmadığını söyledi. Selimpaşa Mahallesi ve Kumluk mevkiindeki halk plajlarının modern ve kullanışlı bir hale getirildiğinin de müjdesini veren Yılmaz, bu çalışmaların İBB bürokratlarında rahatsızlık uyandırdığını ve buna bir anlam veremediğini sözlerine ekledi.

“İBB MİNİ MİLLET BAHÇESİ ÇALIŞMAMIZI DURDURDU”

Silivri Belediyesinin Kavaklı’da bulunan aile sağlığı merkezinin yanındaki mini millet bahçesi çalışmalarının İBB zabıtaları tarafından durdurulduğunu dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Bildiğiniz gibi Silivri Belediyesi olarak, Kavaklı Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezimizin hemen bitişiğinde; içerisinde çocuk oyun gruplarının, fitness alanlarının, basketbol sahalarının, piknik ve dinlenme alanlarının bulunduğu 5.000 m² alanda mini bir millet bahçesi projesine başlamıştık. Bu alanın 1000 m²’sini biz Sağlık Bakanlığına tahsis etmiştik. Diğer 4000 m² alan ise İBB tarafından ağaçlandırılacak alan olarak planlara işlenmiş bir arsa idi. Silivri Belediyesi olarak yaklaşık 1 yıl önce biz İBB’den buraya park, bahçe ve mesire alanı yapımı için bir talepte bulunduk. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı talebimize 2021 yılının Ekim ayında buranın İBB tarafından ağaçlandırılacağı şeklinde bir cevap verdi. Biz de madem bu alan İBB tarafından ağaçlandırılacak, biz ağaçlandıralım ve vatandaşların kullanımına sunalım dedik. Bu minvalde çalışmalarımızı sürdürürken İBB zabıtası gelerek çalışmalarımızı durdurdu. Silivri Belediyesi olarak ağaçlandırıp park yapma talebimizi tekrar ileteceğiz. Umarım bu talebimize makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşırlar. Buradaki hizmetlerin tamamı vatandaşa yapılan, rant içermeyen hizmetlerdir. Son dönemde İBB’nin bazı yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum. Park, bahçe ve yeşil alanlarda yapılan bu engellemeler hiç hoş olmuyor. Biz, hastane arkasındaki 1, 2, 3 ve 4. Etapta bulunan Silivri Belediyesinin en kıymetli arazilerini park ve bahçe yapılması şartıyla İBB’ye tahsis ettik. İBB’ye kreş yeri tahsis ettik. Engelsiz yaşam merkezi yapmaları için yer tahsis etme teklifinde bulunduk. Biz size böyle yapıcı bir şekilde gelirken siz zabıtalarınız marifetiyle bu şekilde davranırsanız bundan sonraki ilişkilerimizde bizden de aynı karşılığı görürsünüz. Biz park yaparken, ağaç ekerken bunun zabıta marifetiyle durdurulmasını en hafif ifadeyle samimiyetsizlik olarak algılıyorum. Ben CHP’li meclis üyelerimize bu konuda sorumluluk düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Lütfen sorumluluk alın!” diye konuştu.

“İKİ HALK PLAJIMIZI MODERN BİR HALE GETİRDİK”

Selimpaşa’daki ve Kumluk mevkiindeki halk plajlarında yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendiren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak iki halk plajımızı modern ve vatandaşlarımızın kullanımına uygun bir hale getirdik. Selimpaşa’daki Kadınlar Plajı yarın hizmete girecek. Kumluk mevkiindeki plajımız çalışmaya başladı. Kumluk Plajı; güvenliğiyle, kafeteryaları, şezlongları, şemsiyeleri ile ailelerin yararlanacağı bir plaj haline geldi. Selimpaşa’daki Kadınlar Plajı ise İstanbul’daki tek kadınlar plajı olacak. Bu plajda Silivri’deki ve İstanbul’da kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımızdan şezlong ve şemsiye kirası, duş, soyunma odası ve tuvalet ücreti alınmayacak. Kafeteryamız ise Silivri Belediyesinin sosyal belediyecilik mantığına uygun bir şekilde kadınlarımıza hizmet verecek.” ifadelerini kullandı.

“HALK PLAJLARINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ İBB’DE RAHATSIZLIK OLUŞTURDU”

Silivri Belediyesinin, Selimpaşa ve Kumluk mevkiindeki halk plajları çalışmalarının İBB’de rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “2,5 yıl önce genel sekreter yardımcısına bir dosya yolladım. İBB’de de bir konuşma yaptım. Dedim ki; gelir düzeyleri az olduğu için ya da vakit darlığı yaşadıkları için Çeşme’ye, Bodrum’a, Ayvalık’a gidemeyen hemşehrilerimiz var. Bu vatandaşlarımızın İstanbul’un sahillerinde çocuklarıyla, eşleriyle gelip piknik yapacakları, denize girecekleri alanlar olmalı. Silivri’nin 8 tane plajını kendilerine sundum. Gelin duşları, soyunma odaları, tuvaletleri olan, BELTUR’un işlettiği kafeteryaları olan, sosyal hizmetleri ve cankurtaranları olan modern planlar yapalım dedim. Bu plajlarla beraber vatandaşlarımız bir konfor elde etsin istedim. Üzerinden geçen zamanın ardından İBB’nin bunu yapma arzusu ve kararı olmadığından hareketle iki tane plajımızı biz düzenledik. Burada şezlong, şemsiye, kafe gibi hizmetlerin olacağını duyan bazı İBB bürokratları başkan yardımcımı arıyor. Kendisine ‘Plaj mı yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz? Kafe olacak mı? Şezlong olacak mı? Satış olacak mı?’ gibi sorular soruyor. Bu sorulardan bizim plaj yapmamızın İBB’de bir rahatsızlık oluşturduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine İBB’de bir konuşma yaptım. Dedim ki; benim plaj yaptığım alanların arsalarının tamamı Milli Emlak’a ait. Buradaki plajları ruhsatlandıran birim ise İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Yani burası İBB’nin arsası değil ve İBB’nin buraya ruhsat vermek, vermemek gibi yetkileri de bulunmuyor. Yetkiniz yok, hiçbir şeyiniz yok siz benim neyimi sorguluyorsunuz dedim. İnşallah bir zabıta marifetiyle oraya gelip huzursuzluk çıkarmazsınız. Çıkarırsanız da sonuçlarına katlanırsınız.” dedi.