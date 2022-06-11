Yılmaz: 'İBB'yi kamulaştırma maliyetinden kurtardık'

Silivri Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı 2. oturumunda gündemin 6. maddesini teşkil eden “Silivri İlçesi Selimpaşa Kavşağı Projesi kapsamında 165 ada 1 ve 2 parsel, 1366 ada 3 parsel, 3613, 3617 ve 9555 parsel ile tescil harici alanlara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.” konusunda açıklama yapan Başkan Volkan Yılmaz; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Selimpaşa’daki çalışmayla ilgili bir plan teklifi geldi. Ben ekibime teşekkür ediyorum. Bu planda bazı aksaklıklar tespit ettiler. İBB ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra yeni bir plan hazırlandı. Büyükşehir’in planında kesinti oranı %35’di. Bu kesinti oranı Büyükşehir Belediyesi’ne kamulaştırma maliyeti çıkarıyordu. Biz de kesinti oranını %45’e çıkararak İBB’yi kamulaştırma maliyetinden kurtardık.” dedi.

SİLİVRİ BELEDİYESİ DE 7.5 DÖNÜM KAZANDI

Yapılan plan değişikliğinin Silivri Belediyesi’ne de bölgede 7.5 dönüm bir arazi kazandırdığını belirten Yılmaz; “Aynı zamanda bu plan ile Silivri Belediyesi’ne 7.5 dönüm büyüklüğünde E-5 karayoluna cepheli bir belediye hizmet alanı veya başka hizmetlerin yapılabileceği bir alan üretmiş oluyoruz. Burada kamu kazanıyor. İBB’nin kasasından bir kamulaştırma maliyeti çıkmayacak, Silivri Belediyesi de 7,5 dönüm hizmet alanına sahip olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

