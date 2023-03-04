Yılmaz'ın gayretiyle tesis ilk maça yetişiyor

Önceki gün Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’undan yetkili isimlerin gelerek incelemelerde bulunduğu Fenerköy Müjdat Gürsu Stadı ile ilgili çıkarılan eksikler listesi için çalışmalar anında başladı. Temsilcilerin stattaki eksiklikleri liste halinde teslim ettiği isim Remzi Ercan Silivri Belediye Başkan Yardımcılarından Hasan Solak ile birlikte işe koyuldular. İlgili yüklenici firmanın yetkilisi ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde stat 12 Mart günü oynanacak olan ligin ilk U-12 maçı için hazır hale getiriliyor.

VOLKAN BAŞKAN BİZZAT İLGİLENİYOR

12 Mart günü oynanacak U-12 müsabakalarına yetiştirilmesi için var gücü ile çalışan belediye ekipleri gece gündüz demeden mesai harcıyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın sürekli gelerek kontrollerini gerçekleştirdiği tesislerde oynanacak maçlarla birlikte Silivri tarihinde uzun bir aranın ardından yeniden altyapı maçları oynanabilecek bir tesise kavuşulmuş oluyor.