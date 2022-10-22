Yılmaz 'Kıbrıs demek vatan demektir'

Kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle mukavemetçi ruhumuzun pekiştiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok acılar yaşadığını ve şehitler verdiğini ifade ederek hiçbir zaman umudumuzu yitirmediğimizi belirterek 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adaya barışın geldiğini, 50 yıldır kimsenin burnunun kanamamasının bir başarı olduğunu ve bu başarıda gazilerin katkısının olduğunu vurguladı. Sosyoekonomik bir yapının oluştuğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin iki egemen eşit devlet temelinde olduğunu belirterek Doğu Akdeniz’de Rum-Yunan ikilisine karşı verilen mücadelenin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugün bağımsız bir Türk cumhuriyeti varsa sizin kahramanlığınız sayesindedir. Farklı bölgelere göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımız vardır. Ama hiçbir zaman bu vatanı unutmamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’yi güçlendirmek ve bu vatanı daha da yaşanabilir duruma getirmek milletimize borcumuzdur. Çok şey başardınız. Kıbrıs Barış Harekâtı kolay bir harekât değildi. Sizi KKTC’de görmekten dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum.”



“KIBRIS DEMEK VATAN DEMEKTİR, KIBRIS DEMEK TÜRK DEMEKTİR”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da kabulden sonra yaptığı açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ı, Kaymakamımız Tolga Toğan, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanımız Adnan Gürcan ve Kahraman Gazilerimiz ile birlikte makamında ziyaret ettik. Silivri’mize selamlarını gönderen Sn. Tatar’a, heyetimizi kabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıldönümünde gerçekleştirmiş olduğumuz bu anlamlı ziyarette, Sn. Tatar’a ifade ettiğimiz üzere kendilerinin seçilmesiyle KKTC’de esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Eşit ve egemen iki devlet esasına dayalı ahlaki ve milli siyaset anlayışı devlet sorumluluğu üstlenmiştir. Sn. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında, kronikleşmiş sorunların Türkiye’nin desteğiyle köklü çözümlere ulaştırılacağına güvenimiz tamdır. KKTC’nin tanınması, uluslararası toplum nezdinde kabulü, aynı şekilde egemen bir devlet halinde varlığı ve sürekliliği mutlaka sağlanacak, gecikmiş adalet yerini bulacaktır. Lefkoşe Ankara’nın ikiz kardeşidir. KKTC, Doğu Akdeniz’deki son siperimiz, son savunma hattımızdır. Kıbrıs demek vatan demektir, Kıbrıs demek Türk demektir, Kıbrıs demek ecdat demektir, Kıbrıs demek Akdeniz’deki sönmeyen millet ışığı demektir.” dedi.